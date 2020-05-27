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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Есмантович: ЦСКА не ведет переговоры с Сорокиным и Капризовым. Даже близко нет ничего такого

Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг сообщение одного из СМИ, что бывшие игроки армейцев Илья Сорокин и Кирилл Капризов из-за неопределенности со следующим сезоном НХЛ проведут его в России.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Есть ли вероятность того, будут ли Сорокин и Капризов выступать за ЦСКА в следующем сезоне? С точки зрения юридического права — нет. Но существуют весьма прозорливые журналисты, которые пытаются создать сенсацию там, где ее нет. Хоккейный клуб ЦСКА не ведет переговоры ни с Кириллом Капризовым, ни с Ильей Сорокиным. Для того, чтобы такие переговоры стали возможными — ребятам нужно, в первую очередь, определиться, остаются они в стране или уезжают за океан. Такого решения у ЦСКА и агентов — нет. Поэтому обо всем, что сейчас публикуется в прессе и даже по телевизору, могу сказать: даже близко нет ничего такого. Я не понимаю, для чего делается. Представляете, если ребята ведут переговоры с клубами из НХЛ, как этот вброс может повлиять на их состояние и хоккейное будущее. Это неправильно. Это мы здесь свои люди, а за океаном — могут возникнуть проблемы. (Алена Гребенькова).

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