КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21

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Сообщается, что дата согласована с Федерацией хоккея России. Также отмечается, что дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и постепенного снятия ограничительных мер в регионах России и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ.

«Лига внимательно следит за ситуацией. В случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», — говорится в сообщении.

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