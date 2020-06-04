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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Красивый фасад и невзрачный тыл. Почему «Динамо» рано называть главным фаворитом КХЛ

У бело-голубых блистательная первая тройка, но их составу не хватает глубины и баланса.

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Московское «Динамо» в нынешнее межсезонье вовсе не шумит на трансферном рынке КХЛ, но наблюдать за бело-голубыми всё равно очень интересно. Москвичи планомерно и последовательно строят коллектив, который в следующем сезоне может стать едва ли не главным претендентом на Кубок Гагарина. По крайней мере в Западной конференции.

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Селекция в клубе была направлена на сохранение большей части прошлогоднего состава и точечные усиления, и уже к началу лета «Динамо» решило все свои проблемы по комплектованию. Продлены контракты с голкиперами Александром Ерёменко и Иваном Бочаровым, защитниками Михалом Чайковски, Юусо Хиетаненом и Михаилом Григорьевым, форвардами Дмитрием Яшкиным, Даниилом Тарасовым и Вячеславом Кулёминым. На левый край ведущего звена к Шипачёву и Яшкину из запаса СКА вызволен Дмитрий Кагарлицкий, а в центр второй тройки подписан легионер с опытом НХЛ Оскар Линдберг. В результате у «Динамо» подобрался, пожалуй, самый мощный на бумаге топ-6 форвардов во всей КХЛ:

Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин

Пулккинен — Линдберг — Тарасов

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Разумеется, за такое удовольствие «Динамо» пришлось прилично раскошелиться. Даже при том, что бело-голубым удалось скостить петербуржский контракт Кагарлицкого на 10 миллионов, суммарная стоимость первой тройки команды на следующий год составила 275 млн — почти треть всей платёжки «Динамо»! Ставка на лидеров сделана серьёзная, и любой другой результат, кроме Кубка Гагарина следующей весной, с такими затратами на отдельных хоккеистов, пожалуй, будет признан неудачным.

В «Динамо» этого и не скрывают, чуть ли не открыто заявляя о том, что следующий сезон КХЛ должен пройти под бело-голубыми знамёнами. Но действительно ли присутствие в команде главных миллионеров лиги и симпатичный ростер верхних звеньев делают подопечных Владимира Крикунова основными претендентами на Кубок? Кажется, что здесь всё не так просто.

Итак, мы знаем, что у «Динамо», скорее всего, будет лучшая тройка нападения в КХЛ. Кагарлицкий и Яшкин феерили с Шипачёвым по отдельности в прошлых сезонах и можно только предвкушать, что они сумеют сообразить на троих.

Конечно, минувший чемпионат для Кагарлицкого выдался провальным, и большую часть времени он провёл на скамейке СКА (этот факт, наверное, и помог договориться с Дмитрием об оптимизации контракта), но его мастерство никуда не делось. Важно понимать, что нападающий идёт в ту команду, к тому тренеру и на ту же самую позицию, где он очень комфортно чувствовал себя всего-то чуть больше года назад. Думаю, что мышечная память Кагарлицкого не подведёт, прежние связи будут быстро восстановлены, так что с Дмитрием у «Динамо» риск минимальный.

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Первая тройка бело-голубых — огонь, но вот дальше всё не так однозначно. От статуса команды одного звена «Динамо» должно уйти с помощью Оскара Линдберга, Теэму Пулккинена и, видимо, Даниила Тарасова. Но вторым полноценно ударным звеном клуба эту троицу называть пока рановато. Да, мы прекрасно знаем Пулккинена, быстрого, смышлёного финна с отличным видением площадки, уровневой координацией на льду и шикарным щелчком, но вот его потенциальные партнёры — это коты в мешке. Тарасов — талантливый, но очень нестабильный игрок, который в прошлые сезоны продуктивно действовал только в тройке с Шипачёвым. Но, кажется, с Вадимом хорошая статистика была бы обеспечена любому хоккеисту. Не факт, что Даниил будет так же хорош в звене со скандинавами, и сам по себе он на форварда уровня топ-6, откровенно говоря, не тянет. Что касается Линдберга, то тут вообще невозможно предположить, как он проявит себя в КХЛ. Швед, конечно, должен сыграть роль универсального центра с полным набором функций: игра в обороне, контроль шайбы, входы в зону, отбор, прессинг, передачи. Бэкграунд и опыт Линдберга говорит о том, что разочаровать он не должен, но всё же риск с ним гораздо больший, чем с Кагарлицким. А вдруг у него вредный характер, и он загрустит уже на предсезонке, увидев баллоны Крикунова? Исключать этого нельзя.

Но даже если топ-6 у «Динамо» заиграет так, как от него ждут, то это не сделает бело-голубых неуязвимой машиной. А по-другому и быть не могло. В условиях жёсткого потолка зарплат у топ-клубов КХЛ всего лишь два пути комплектования состава: либо собирать звёзд в первые звенья, отдавая боттом на откуп весьма средним хоккеистам и/или молодёжи, либо уходить от идеи ведущих троек и равномерно размазывать сильных игроков по всему ростеру.

Очевидно, в «Динамо» выбрали первое. Между форвардами топ-6 и остальными нападающими колоссальная разница не только в уровне зарплат, но и в мастерстве, и это может сыграть с бело-голубыми злую шутку в самый не подходящий момент. А что, если идиллию «великолепной шестёрки» нарушат травмы? А если у лидеров «Динамо» просто не пойдёт игра, либо ведущие звенья бело-голубых надёжно прикроют? Найдётся ли у москвичей тогда секретное оружие, поднимутся ли из окопов те самые третьи-четвёртые звенья, которые, как известно, выигрывают трофеи?

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Сделав ставку на лидеров, в «Динамо», кажется, не слишком озаботились качественной глубиной состава. Не хочется никого обижать, но после форвардов топ-6 у бело-голубых почти пустота. Вячеслав Кулёмин, Владимир Брюквин, Иван Игумнов, Андрей Алексеев, Владислав Михайлов, Дмитрий Моисеев, Иван Муранов, Илья Круглов, Владислав Ефремов, Семён Панкратов — кто из этих ребят сможет в случае чего взвалить на себя роль лидеров? Не только потаскать рояль, но и сыграть на нём? Или выйти в нужный момент из тени и сделать результат? Да и хорошими ролевиками, персональщиками или элитными оборонительными нападающими этих ребят не назовёшь. Пожалуй, кроме Кулёмина. Может быть, я недооцениваю «динамовских» хоккеистов, но мне кажется, что состав нападения у бело-голубых сильно разбалансирован, и «Динамо» похоже на отремонтированное ко Дню города здание с красивым фасадом и невзрачным тылом, на отделку которого не хватило денег.

И это мы говорим только про нападающих. А укомплектованы ли по-чемпионски у «динамовцев» другие линии? Пара вратарей — Александр Ерёменко и Иван Бочаров. Первый — великолепный голкипер с потрясающим победным опытом, но Ерёменко уже 40 лет, и делать на него ставку рискованно. Александр уже не всегда стабилен и подвержен травмам. Бочаров — перспективный вратарь, но тоже далеко не железный первый номер. Топового голкипера в хорошем возрасте, способного выигрывать матчи (как Ерёменко раньше) в «Динамо» сейчас попросту нет, и это может стать проблемой.

В защите у бело-голубых пустовато за спинами Хиетанена и Миронова. Чайковски и Григорьев помогут в атаке, но немало привезут в свои ворота. Сергеев тоже неплох в подыгрыше, но медлителен и тяжеловат. Волков, Зайцев, молодой Бойков — перспективные ребята, но согласитесь, что пары мастеровитых, проверенных защитников «Динамо» для чемпионских амбиций всё-таки не хватает.

Пробелов в селекции у бело-голубых можно найти много, но свободных денег под потолком практически не осталось. Никаких крупных трансферных манёвров от «Динамо» уже не будет, состав сформирован на 99%. Повторю, что в условиях жёсткого потолка зарплат руководители клуба провели хорошую работу и смогли собрать, наверное, самый яркий пул лидеров во всей КХЛ. Но такой подход к комплектованию может как озолотить «Динамо», так и стать главным источником проблем.

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Подопечные Крикунова, конечно, будут в числе претендентов на Кубок Гагарина. Но главными фаворитами я бы их не называл. Прямо сейчас сбалансированнее, чем у «Динамо», выглядят составы «Ак Барса», СКА, «Локомотива» и «Автомобилиста». У «Авангарда», «Металлурга» и ЦСКА основная трансферная работа ещё впереди. А вот, кстати, «Салават Юлаев» комплектуется по схожему с бело-голубыми принципу, делая ключевую ставку на первую тройку.

Но прелесть следующего сезона КХЛ в том, что у него, судя по всему, вообще не будет главного фаворита. На Кубок Гагарина будут на равных претендовать 9−10 клубов, в том числе и «Динамо», неожиданно ставшее самым щедрым клубом лиги. Но теперь, в эпоху жёсткого потолка, присутствие миллионеров в команде ограничено и не даёт клубу каких-то весомых привилегий. И это просто замечательно.

Лев Лукин

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