Форвард для «Барыса»? Лучшего игрока МЧМ из клуба НХЛ отправили в КХЛ

Минувший сезон 22-летний форвард провел в «Кярпяте», но права на него принадлежат клубу НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». По данным источника, сам игрок не планирует возвращаться в канадский клуб.

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Пока Пульюярви рассматривает предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересуются в КХЛ.

В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка. Финн является чемпионом юношеского чемпионата мира 2016 года и молодежного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.

Минувший сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнется 2 сентября 2020 года.