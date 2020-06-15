Форвард для «Барыса»? Лучшего игрока МЧМ из клуба НХЛ отправили в КХЛ
Финский нападающий Ессе Пульюярви может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Edmonton Sun.
Финский нападающий Ессе Пульюярви может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Edmonton Sun.
Минувший сезон 22-летний форвард провел в «Кярпяте», но права на него принадлежат клубу НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». По данным источника, сам игрок не планирует возвращаться в канадский клуб.
Пока Пульюярви рассматривает предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересуются в КХЛ.
В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка. Финн является чемпионом юношеского чемпионата мира 2016 года и молодежного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.
Минувший сезон в КХЛ был завершен досрочно
Напомним, «Барыс» в текущее межсезонье подписал только двух новичков: канадского форварда Мэтта Фрэттина из «Ак Барса» и финского голкипера Йони Ортио из швейцарского «Цюриха».