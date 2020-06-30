Предсезонные сборы «Барыса» оказались под угрозой срыва

По данным издания, причина в приказе Управления физической культуры и спорта, запретившая приостановленных с 1 июля всех мероприятиях во всех спортивных организациях столицы из-за роста числа инфицированных коронавирусом в Казахстане.

В начале июля «Барыс» должен начать тренировочный лагерь для молодых игроков из своей системы, а в середине месяца запланирован старт сборов основной команды. В июне клуб назначил главным тренером казахстанца Юрия Михайлиса, который сменил белоруса Андрея Скабелку, ушедшего в «Локомотив».