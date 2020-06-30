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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Предсезонные сборы «Барыса» оказались под угрозой срыва

Предсезонные сборы «Барыса» оказались под угрозой срыва, сообщает «Шайба.kz».

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По данным издания, причина в приказе Управления физической культуры и спорта, запретившая приостановленных с 1 июля всех мероприятиях во всех спортивных организациях столицы из-за роста числа инфицированных коронавирусом в Казахстане.

В начале июля «Барыс» должен начать тренировочный лагерь для молодых игроков из своей системы, а в середине месяца запланирован старт сборов основной команды. В июне клуб назначил главным тренером казахстанца Юрия Михайлиса, который сменил белоруса Андрея Скабелку, ушедшего в «Локомотив».

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