ЦСКА стал чемпионом России, СКА и «Ак Барс» разделили второе место, бронза — у «Динамо»
Федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно
Федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно
Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».
В сезоне-2019/2020 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призёров турнира:
— основополагающим является принцип спортивной справедливости,
— учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей
— принимаются в расчёт все доступные статистические данные,
— положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.
Итоги чемпионата России по хоккею сезона-2019/2020.
1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда
2. Российские команды, победившие в первом раунде
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд