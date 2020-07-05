Пора в «Барыс»? Шевченко раскрыл правду про «переход» казахстанца Доуса в «Ак Барс»
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко оценил возможный переход нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса в казанский «Ак Барс».
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко оценил возможный переход нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса в казанский «Ак Барс».
«Найджела Доуса стали сватать в “Ак Барс”. Но уже позже агент хоккеиста не то чтобы опроверг сообщение, а сказал, что существуют “три команды”, где может оказаться результативный форвард. Таких клубов может быть и двадцать, тут уж все зависит от любимого числа представителя. Иногда ведь о “трех командах” говорят, чтобы расшевелить
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус выступал за «Автомобилист» и набрал 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5». В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету одна результативная передача при показателе полезности «-2».
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Доус может вернуться в «Барыс», за который выступал в период 2011—2018 годов.