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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Пора в «Барыс»? Шевченко раскрыл правду про «переход» казахстанца Доуса в «Ак Барс»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко оценил возможный переход нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса в казанский «Ак Барс».

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Источник: РИА "Новости"

«Найджела Доуса стали сватать в “Ак Барс”. Но уже позже агент хоккеиста не то чтобы опроверг сообщение, а сказал, что существуют “три команды”, где может оказаться результативный форвард. Таких клубов может быть и двадцать, тут уж все зависит от любимого числа представителя. Иногда ведь о “трех командах” говорят, чтобы расшевелить один-единственный клуб. Сообщают, что Найджел Доус может “подвинуться по деньгам”. Но очевидно, что ни один из клубов КХЛ не готов ему платить прежние 150 миллионов. Беда только в том, что у казанцев нет денег на него. По грубым подсчетам, в клубе осталось всего 23 миллиона рублей, но ведь нужно иметь какой-то небольшой запас, мало ли что может произойти. Вряд ли хоккеист согласится на такую сумму. Это же меньше, чем у Михаила Фисенко и Михаила Глухова. Видимо, придется с кем-то расстаться. Среди претендентов Виктор Тихонов (35 миллионов). Тем более если придет Александр Хованов, то проблем с центрами не будет. На второе место я бы поставил Кирилла Петрова (52 миллиона). Да, он местный, но очевидно же, что его оклад существенно завышен, а Найджел Доус принесет больше пользы в атаке. Не исключено, что под угрозой и будущее Артема Лукоянова (40 миллионов). Опять же, он свой, его любят болельщики и журналисты. Но последние аргументы не играют никакой роли в российском хоккее. Впрочем, не исключено, что Найджел Доус окажется совершенно в другой команде, а рассуждения насчет казанцев — всего лишь рычаг давления», — написал автор.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус выступал за «Автомобилист» и набрал 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5». В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету одна результативная передача при показателе полезности «-2».

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Доус может вернуться в «Барыс», за который выступал в период 2011—2018 годов.

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