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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеиста сборной Казахстана сравнили с Малкиным и Овечкиным

И оценили его важность для КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал переговоры хоккеиста сборной Казахстана Найджела Доуса с казанским «Ак Барсом».

— Появилась информация, что известный форвард Найджел Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Насколько вероятен такой вариант? И где вы сами видите этого форварда?
— Вот что касается Доуса, можно просто посмотреть составы всех клубов лиги — где еще есть место под потолком зарплат. Плюс, естественно, деньги на контракт Найджела. Я не думаю, что он со 150 миллионами рублей в год согласится опуститься на 30. Наверное, такой форвард будет стоить гораздо больше. Особенно с учетом того, что он заигран за сборную Казахстана, а, значит, не будет считаться легионером в следующем сезоне.

Что касается личности тренера, то когда речь идет об игроках уровня Доуса или Капризова, то это вообще непринципиально. Это категория форвардов, которые у любого тренера себя проявят, при любой системе игры.

Доус для КХЛ это как Малкин, Кросби или Овечкин для НХЛ. Ну вот окажется вдруг кто-то из них на рынке. И что, найдется хоть один тренер, который скажет, что ему Овечкин или Малкин не подходят?

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