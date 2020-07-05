Хоккеиста сборной Казахстана сравнили с Малкиным и Овечкиным

— Появилась информация, что известный форвард Найджел Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Насколько вероятен такой вариант? И где вы сами видите этого форварда?

— Вот что касается Доуса, можно просто посмотреть составы всех клубов лиги — где еще есть место под потолком зарплат. Плюс, естественно, деньги на контракт Найджела. Я не думаю, что он со 150 миллионами рублей в год согласится опуститься на 30. Наверное, такой форвард будет стоить гораздо больше. Особенно с учетом того, что он заигран за сборную Казахстана, а, значит, не будет считаться легионером в следующем сезоне.