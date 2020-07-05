Хоккеиста сборной Казахстана сравнили с Малкиным и Овечкиным
И оценили его важность для КХЛ.
И оценили его важность для КХЛ.
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал переговоры хоккеиста сборной Казахстана Найджела Доуса с казанским «Ак Барсом».
— Появилась информация, что известный форвард Найджел Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Насколько вероятен такой вариант? И где вы сами видите этого форварда?
— Вот что касается Доуса, можно просто посмотреть составы всех клубов лиги — где еще есть место под потолком зарплат. Плюс, естественно, деньги на контракт Найджела. Я не думаю, что он со 150 миллионами рублей в год согласится опуститься на 30. Наверное, такой форвард будет стоить гораздо больше. Особенно с учетом того, что он заигран за сборную Казахстана, а, значит, не будет считаться легионером в следующем сезоне.
Что касается личности тренера, то когда речь идет об игроках уровня Доуса или Капризова, то это вообще непринципиально. Это категория форвардов, которые у любого тренера себя проявят, при любой системе игры.
Доус для КХЛ это как Малкин, Кросби или Овечкин для НХЛ. Ну вот окажется вдруг