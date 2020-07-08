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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Товарищеские матчи минского «Динамо» и «Трактора» отменены

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Контрольные матчи между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» не состоятся, сообщается в микроблоге белорусского хоккейного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Товарищеские игры между данными командами должны были пройти 30 июля и 1 августа.

«К сожалению, “Трактор” отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин», — говорится в сообщении «Динамо».

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