Товарищеские матчи минского «Динамо» и «Трактора» отменены

Товарищеские игры между данными командами должны были пройти 30 июля и 1 августа.

«К сожалению, “Трактор” отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин», — говорится в сообщении «Динамо».