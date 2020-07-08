Товарищеские матчи минского «Динамо» и «Трактора» отменены
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Контрольные матчи между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» не состоятся, сообщается в микроблоге белорусского хоккейного клуба в Twitter.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Контрольные матчи между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» не состоятся, сообщается в микроблоге белорусского хоккейного клуба в Twitter.
Товарищеские игры между данными командами должны были пройти 30 июля и 1 августа.
«К сожалению, “Трактор” отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин», — говорится в сообщении «Динамо».