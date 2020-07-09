Калюжный — об открытом письме Баскова: Не думаю, что спортсмены должны страдать за взгляды

Источник: РИА "Новости"

«Читал ли письмо Баскова? Да. И думаю, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Возможно, те спортсмены, которые высказывались в прессе, в будущем воспитают олимпийских чемпионов. Они много добились как атлеты. С чьей-то точки зрения они выражают ошибочное мнение, кто-то их поддерживает, но в любом случае люди высказались, и на это они имеют право.

На чьей я стороне? Не стараюсь принять чью-то сторону, я уважаю взгляды, которые есть у людей. Уважаю мнение Баскова, мнения спортсменов. Мы не должны делать врагом человека, если он смотрит на какие-то вещи иначе, нежели я. Тем более у тех же спортсменов я не увидел призывов к насилию, никто ничего оскорбительного не писал и не сказал.

Почему за мнение спортсменам в Беларуси часто становится лишь хуже? Может, эти люди, сидящие на местах, искренне верят, что так поступать как раз правильно. Но не думаю, что спортсмены должны страдать за свои взгляды.