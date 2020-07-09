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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Калюжный — об открытом письме Баскова: Не думаю, что спортсмены должны страдать за взгляды

Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился мнением об открытом письме гендиректора бело-голубых Дмитрия Баскова. В письме Басков раскритиковал спортсменов, которые «поливают грязью государство» во время предвыборной кампании.

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Источник: РИА "Новости"

«Читал ли письмо Баскова? Да. И думаю, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Возможно, те спортсмены, которые высказывались в прессе, в будущем воспитают олимпийских чемпионов. Они много добились как атлеты. С чьей-то точки зрения они выражают ошибочное мнение, кто-то их поддерживает, но в любом случае люди высказались, и на это они имеют право.

На чьей я стороне? Не стараюсь принять чью-то сторону, я уважаю взгляды, которые есть у людей. Уважаю мнение Баскова, мнения спортсменов. Мы не должны делать врагом человека, если он смотрит на какие-то вещи иначе, нежели я. Тем более у тех же спортсменов я не увидел призывов к насилию, никто ничего оскорбительного не писал и не сказал.

Почему за мнение спортсменам в Беларуси часто становится лишь хуже? Может, эти люди, сидящие на местах, искренне верят, что так поступать как раз правильно. Но не думаю, что спортсмены должны страдать за свои взгляды.

Понимаете, мне вообще непонятна ситуация, когда для того, чтобы высказать своё мнение, нужно становиться героем. С каких пор? Что в этом обществе происходит, что если ты выражаешь своё мнение, пусть его поддерживает 0,01% населения, тебе нужно становиться героем? Это твоё мнение, и ты вправе его выражать, — цитирует Калюжного Tribuna.

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