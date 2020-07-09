Калюжный — об открытом письме Баскова: Не думаю, что спортсмены должны страдать за взгляды
Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился мнением об открытом письме гендиректора
Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился мнением об открытом письме гендиректора
«Читал ли письмо Баскова? Да. И думаю, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Возможно, те спортсмены, которые высказывались в прессе, в будущем воспитают олимпийских чемпионов. Они много добились как атлеты. С
На чьей я стороне? Не стараюсь принять
Почему за мнение спортсменам в Беларуси часто становится лишь хуже? Может, эти люди, сидящие на местах, искренне верят, что так поступать как раз правильно. Но не думаю, что спортсмены должны страдать за свои взгляды.
Понимаете, мне вообще непонятна ситуация, когда для того, чтобы высказать своё мнение, нужно становиться героем. С каких пор? Что в этом обществе происходит, что если ты выражаешь своё мнение, пусть его поддерживает 0,01% населения, тебе нужно становиться героем? Это твоё мнение, и ты вправе его выражать, — цитирует Калюжного Tribuna.