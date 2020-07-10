Форвард «Барыса» сыграл свадьбу
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Антон Сагадеев сочетался браком. Об этом столичный клуб сообщил в своем Instagram.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Антон Сагадеев сочетался браком. Об этом столичный клуб сообщил в своем Instagram.
«А у нас радостная новость, на одну семью стало больше. Поздравляем Антона Сагадеева и его супругу Кристину с этим знаменательным событием. Любите и берегите друг друга!» — пишет «Барыс».
Напомним, что старт предсезонных сборов команды отложен