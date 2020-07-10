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07:55 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» сыграл свадьбу

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Антон Сагадеев сочетался браком. Об этом столичный клуб сообщил в своем Instagram.

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«А у нас радостная новость, на одну семью стало больше. Поздравляем Антона Сагадеева и его супругу Кристину с этим знаменательным событием. Любите и берегите друг друга!» — пишет «Барыс».

Напомним, что старт предсезонных сборов команды отложен из-за введения в Казахстане двухнедельного локдауна с 5 июля из-за распространения коронавируса.

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