Молодые кандидаты. Кто из казахстанцев может заиграть за «Барыс» в следующем сезоне КХЛ

Изменение селекционного курса произойдет из-за того, что контракты молодого исполнителя дешевле, чем опытного, а желание работать и проявить себя больше. Мы выбрали самых заметных нападающих, которые впоследствии могут оказаться заметными и в национальной сборной Казахстана.
1. Станислав Александров.
18-летний форвард еще не играл на взрослом уровне. Его адаптация может занять определенное время, но посмотреть на него просто необходимо. В прошлом сезоне за «Снежных Барсов» он забил 17 голов, отдав еще десять передач. Был заметен Александров и в молодежной сборной Казахстана. Для лимита КХЛ идеально подходит и шансом может воспользоваться.
Самый загадочный претендент. Ему 19 лет, но до прошлого сезона не был таким ярким. Возможно, что сказалось доверие и лидерская позиция. В 44 играх форвард набрал 47 (14+33) очка, став первой скрипкой в команде. Есть дебютный гол у Гусейнова и в ВХЛ. Теперь КХЛ? Скорее всего — да. Но нужно нарастить массу тела: с 66 килограммами будет тяжело состязаться с соперниками, чей вес превышает 100 килограммов.
Третий кандидат, которому только 19 лет. Заметная фигура в молодежной сборной Казахстана последнего созыва. Он уже успел поиграть за «Барыс» и «Номад», набрав дебютные баллы за результативность. Возможно, именно Мусоров имеет наивысшие шансы сыграть за «Барыс» в новом сезоне. Во-первых, он еще лимитчик. Во-вторых, он познакомился с взрослыми лигами, и периодически выглядел неплохо. Теперь дело за ним.
Центральный нападающий заслужил свой шанс. Ему 21 год, но он принял участие только в трех играх за «Барыс». А ведь в молодежном хоккее Саян был заметен. За один из сезонов он набрал 67 (22+45) в 64 играх. Не потерялся он и в ВХЛ — 12 голов и девять передач. Пора в «Барыс». Экс-капитан «молодежки» способен пробиться в ротацию по позиции, а там уже смотреться не хуже более старших конкурентов.
В ноябре нападающему исполнится 21 год, а он уже попробовал себя в главных лигах — ВХЛ и КХЛ. За «Барыс» результативных очков нет, но в «Номаде» набрал 13 (2+11) очков. В межсезонье нападающий мог уйти из системы, но затем вернулся и вряд ли ограничится только играми в Высшей лиге. Можно ожидать еще одну попытку Гатиятова в КХЛ.
Гол 21-летнего Муратова на прошлогоднем Кубке Президента дал надежду, что он наберет и первые баллы в официальных играх, но этого будем ждать уже в новом розыгрыше турнира. Результативным Муратов быть умеет: в МХЛ он набрал 44 (20+24) в рамках одного сезона. Как и Гатиятов, Муратов был в ротации прошлого сезона, но серьезные показатели его еще впереди.
«Темная лошадка». К 21 году не сыграл ни одного матча за «Барыс», но клуб продлил с ним соглашение. В ВХЛ за «Номад» отыграл 36 встреч и отметился пятью очками (2+3) за аутсайдера турнира. Возможно, что Верещагин имеет наименьшие шансы пробиться в главную команду, если посмотреть на его статистику. Может быть, что у нападающего есть то, что не бросается сразу в глаз, и Михайлис способен это раскрыть? Посмотрим.
Напомним, тренировочный лагерь «Барыса» должен стартовать во второй половине июля — за место в основном составе смогут побороться не только игроки первой команды, но и молодые исполнители. Регулярный сезон в КХЛ должен начаться в сентябре — столичный «Барыс» планирует участвовать в состязании даже с учетом сложной ситуации с распространением коронавируса.