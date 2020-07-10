Молодые кандидаты. Кто из казахстанцев может заиграть за «Барыс» в следующем сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Изменение селекционного курса произойдет из-за того, что контракты молодого исполнителя дешевле, чем опытного, а желание работать и проявить себя больше. Мы выбрали самых заметных нападающих, которые впоследствии могут оказаться заметными и в национальной сборной Казахстана.

1. Станислав Александров.

18-летний форвард еще не играл на взрослом уровне. Его адаптация может занять определенное время, но посмотреть на него просто необходимо. В прошлом сезоне за «Снежных Барсов» он забил 17 голов, отдав еще десять передач. Был заметен Александров и в молодежной сборной Казахстана. Для лимита КХЛ идеально подходит и шансом может воспользоваться.

Читайте также КХЛ представила видео лучших голов Никиты Михайлиса за «Барыс»

2. Диас Гусейнов.

Самый загадочный претендент. Ему 19 лет, но до прошлого сезона не был таким ярким. Возможно, что сказалось доверие и лидерская позиция. В 44 играх форвард набрал 47 (14+33) очка, став первой скрипкой в команде. Есть дебютный гол у Гусейнова и в ВХЛ. Теперь КХЛ? Скорее всего — да. Но нужно нарастить массу тела: с 66 килограммами будет тяжело состязаться с соперниками, чей вес превышает 100 килограммов.

3. Максим Мусоров.

Третий кандидат, которому только 19 лет. Заметная фигура в молодежной сборной Казахстана последнего созыва. Он уже успел поиграть за «Барыс» и «Номад», набрав дебютные баллы за результативность. Возможно, именно Мусоров имеет наивысшие шансы сыграть за «Барыс» в новом сезоне. Во-первых, он еще лимитчик. Во-вторых, он познакомился с взрослыми лигами, и периодически выглядел неплохо. Теперь дело за ним.

4. Саян Данияр.

Центральный нападающий заслужил свой шанс. Ему 21 год, но он принял участие только в трех играх за «Барыс». А ведь в молодежном хоккее Саян был заметен. За один из сезонов он набрал 67 (22+45) в 64 играх. Не потерялся он и в ВХЛ — 12 голов и девять передач. Пора в «Барыс». Экс-капитан «молодежки» способен пробиться в ротацию по позиции, а там уже смотреться не хуже более старших конкурентов.

5. Артур Гатиятов.

В ноябре нападающему исполнится 21 год, а он уже попробовал себя в главных лигах — ВХЛ и КХЛ. За «Барыс» результативных очков нет, но в «Номаде» набрал 13 (2+11) очков. В межсезонье нападающий мог уйти из системы, но затем вернулся и вряд ли ограничится только играми в Высшей лиге. Можно ожидать еще одну попытку Гатиятова в КХЛ.

6. Батырлан Муратов.

Гол 21-летнего Муратова на прошлогоднем Кубке Президента дал надежду, что он наберет и первые баллы в официальных играх, но этого будем ждать уже в новом розыгрыше турнира. Результативным Муратов быть умеет: в МХЛ он набрал 44 (20+24) в рамках одного сезона. Как и Гатиятов, Муратов был в ротации прошлого сезона, но серьезные показатели его еще впереди.

7. Иван Верещагин.

«Темная лошадка». К 21 году не сыграл ни одного матча за «Барыс», но клуб продлил с ним соглашение. В ВХЛ за «Номад» отыграл 36 встреч и отметился пятью очками (2+3) за аутсайдера турнира. Возможно, что Верещагин имеет наименьшие шансы пробиться в главную команду, если посмотреть на его статистику. Может быть, что у нападающего есть то, что не бросается сразу в глаз, и Михайлис способен это раскрыть? Посмотрим.