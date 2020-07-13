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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым

ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым, сообщает пресс-служба КХЛ.

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Текущее соглашение игрока истекало по окончании сезона-2021/2022.

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Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что москвичи не планируют предлагать игроку контракт с улучшенными финансовыми условиями.

В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014.

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Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.

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