ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым
ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым, сообщает
ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым, сообщает
Текущее соглашение игрока истекало по окончании сезона-2021/2022.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что москвичи не планируют предлагать игроку контракт с улучшенными финансовыми условиями.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В
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