Экс-форвард «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о деятельности на посту мэра Гранд-Форкса

«Никогда не мыслил себя в политике. Но представители бизнеса и просто обычные люди, живущие в Гранд-Форксе, хотели видеть меня своим лидером. У меня уже был подобный опыт, когда играл в хоккей в Казахстане. Для меня как новичка на политической сцене наступает непростое время для принятия важных и ответственных решений.