«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в контрольном матче
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили екатеринбургский «Автомобилист» в товарищеском матче.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили екатеринбургский «Автомобилист» в товарищеском матче.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:4 (0:1, 1:3, 5:0). В понедельник уфимская команда вновь проведет контрольный матч с екатеринбургским клубом.
Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября.