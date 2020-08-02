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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в контрольном матче

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили екатеринбургский «Автомобилист» в товарищеском матче.

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Салават Юлаев (Уфа)

Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:4 (0:1, 1:3, 5:0). В понедельник уфимская команда вновь проведет контрольный матч с екатеринбургским клубом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Автомобилист (Екатеринбург)

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября.

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