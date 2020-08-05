Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у двух хоккеистов «Сочи»
Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба «Сочи», сообщили РИА Новости в
Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба «Сочи», сообщили РИА Новости в
«ХК “Сочи” уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба», — сообщили в
Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. КХЛ 22 июля сообщила, что лишь резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на дату старта регулярного чемпионата.