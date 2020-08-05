Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у двух хоккеистов «Сочи»

«ХК “Сочи” уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос РИА Новости.