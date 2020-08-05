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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у двух хоккеистов «Сочи»

Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба «Сочи», сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«ХК “Сочи” уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос РИА Новости.

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. КХЛ 22 июля сообщила, что лишь резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на дату старта регулярного чемпионата.

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