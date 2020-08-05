КХЛ опубликует календарь нового сезона 7 августа

«Календарь сезона-2020/21 будет представлен 7 августа в 18:30 мск», — говорится в сообщении.

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. КХЛ 22 июля сообщила, что лишь резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на дату старта регулярного чемпионата.