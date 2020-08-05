Юрий Кузьменков стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

«Круг обязанностей у меня широкий: это и просмотр игроков, различные нюансы и смотреть иностранных игроков — европейский рынок, американский, российский. Высказал уже свое мнение по молодым игрокам, скаутская работа идет. В настоящий момент работаю на льду с командой, потому что (тренер “Авангарда”) Жак Клутье отсутствует сейчас, надо, чтобы тренировка не теряла в интенсивности», — сказал Кузьменков в интервью клубной пресс-службе.