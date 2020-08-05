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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Кузьменков стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Экс-тренер минского «Динамо» Юрий Кузьменков занял должность ассистента генерального менеджера «Авангарда», сообщается на официальном канале омского хоккейного клуба в YouTube.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник минского хоккея Кузьменков ранее входил в тренерский штаб «Динамо», занимая должность тренера-селекционера. Пост генменеджера «Авангарда» с 23 апреля занимает Алексей Волков.

«Круг обязанностей у меня широкий: это и просмотр игроков, различные нюансы и смотреть иностранных игроков — европейский рынок, американский, российский. Высказал уже свое мнение по молодым игрокам, скаутская работа идет. В настоящий момент работаю на льду с командой, потому что (тренер “Авангарда”) Жак Клутье отсутствует сейчас, надо, чтобы тренировка не теряла в интенсивности», — сказал Кузьменков в интервью клубной пресс-службе.

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