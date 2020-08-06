Скабелка после ухода из «Барыса» потерпел с новым клубом второе подряд поражение с шестью шайбами

Во втором матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open ярославский клуб со счетом 2:6 уступил СКА. В первой встрече
Третий матч между «Локомотивом» и СКА пройдет 7 августа и начнется в 22:00 по времени
«Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Было больше хороших моментов.
12 шайб за два матча — повод еще больше работать. Здесь злость не поможет. Все шайбы разные. Мы меняем оборону, для многих ребят это новые моменты, и пока не все работают на автомате. Ребята опаздывают не
49-летний Скабелка в мае подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.