Скабелка после ухода из «Барыса» потерпел с новым клубом второе подряд поражение с шестью шайбами

Во втором матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open ярославский клуб со счетом 2:6 уступил СКА. В первой встрече санкт-петербуржцы выиграли с результатом 6:0.

Третий матч между «Локомотивом» и СКА пройдет 7 августа и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. По словам Скабелки, у 12 пропущенных шайб за два матча есть объяснение.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Было больше хороших моментов. Где-то что-то уже получалось. Но, конечно, пока больше вопросов, над которыми надо работать. Особенно не получился второй период — и по счету, и по игре. Поэтому такой результат.

12 шайб за два матча — повод еще больше работать. Здесь злость не поможет. Все шайбы разные. Мы меняем оборону, для многих ребят это новые моменты, и пока не все работают на автомате. Ребята опаздывают не из-за скорости, а просто не успевают по мысли: кто куда должен идти, кто за какой отрезок отвечает. Работы много, время у нас есть, — цитирует Скабелку «Спорт-Экспресс».