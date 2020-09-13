Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
ТАСС, 13 сентября. Петербургский СКА дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 сентября. Петербургский СКА дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Миро Аалтонен (37, 39, 50) и Владимир Ткачев (49). У проигравших отличились Александр Осипов (29) и Павел Порядин (36).
Игра «Нефтехимика» с рижским «Динамо», которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды после прилета в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус. Позднее стало известно, что после углубленного исследования заболевания у игроков «Нефтехимика» не было обнаружено.
СКА одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. «Нефтехимик» располагается на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.
В следующем матче петербургский клуб 15 сентября в гостях сыграет с омским «Авангардом», команда из Нижнекамска в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (3:1), ярославский «Локомотив» на своей площадке победил челябинский «Трактор» (2:1), «Сочи» дома уступил казанскому «Ак Барсу» (0:4), подольский «Витязь» обыграл на своей арене череповецкую «Северсталь» после серии буллитов (2:1).