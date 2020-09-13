Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Миро Аалтонен (37, 39, 50) и Владимир Ткачев (49). У проигравших отличились Александр Осипов (29) и Павел Порядин (36).

Игра «Нефтехимика» с рижским «Динамо», которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды после прилета в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус. Позднее стало известно, что после углубленного исследования заболевания у игроков «Нефтехимика» не было обнаружено.

СКА одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. «Нефтехимик» располагается на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.

В следующем матче петербургский клуб 15 сентября в гостях сыграет с омским «Авангардом», команда из Нижнекамска в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».