Московское «Динамо» в 11-й раз подряд обыграло «Амур» в гостевом матче КХЛ

Голами в составе «Динамо» отметились Андрей Миронов (31-я минута), Иван Игумнов (35), Вадим Шипачев (37) и Тему Пулккинен (56). За «Амур» шайбы забросили Александр Горшков (8) и сыгравший 400-й матч в регулярном чемпионате КХЛ Сергей Терещенко (40).
Нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий провел 500-й матч в чемпионатах России (484 из них в КХЛ), а его одноклубник Даниил Тарасов — 250-й в КХЛ. «Амур» не может обыграть «Динамо» в Хабаровске на протяжении 10 лет, в последний раз «Амур» победил «Динамо» дома 3 января 2010 года (4:3). С тех пор победная выездная серия «Динамо» насчитывает 11 матчей.
Подопечные Владимира Крикунова одержали вторую победу подряд и, набрав четыре очка, идут восьмыми в таблице Западной конференции, сыграв пять встреч. Проигравший все шесть матчей «Амур» расположился на последнем, 12-м месте Востока, не имея очков в активе.
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 16 сентября, а «Амур» в тот же день примет рижское «Динамо».