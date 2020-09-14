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15:58 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» в 11-й раз подряд обыграло «Амур» в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Московское «Динамо» в гостях победило хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Платинум-Арене» в Хабаровске в присутствии 1 736 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Динамо» отметились Андрей Миронов (31-я минута), Иван Игумнов (35), Вадим Шипачев (37) и Тему Пулккинен (56). За «Амур» шайбы забросили Александр Горшков (8) и сыгравший 400-й матч в регулярном чемпионате КХЛ Сергей Терещенко (40).

Континентальная Хоккейная Лига

Нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий провел 500-й матч в чемпионатах России (484 из них в КХЛ), а его одноклубник Даниил Тарасов — 250-й в КХЛ. «Амур» не может обыграть «Динамо» в Хабаровске на протяжении 10 лет, в последний раз «Амур» победил «Динамо» дома 3 января 2010 года (4:3). С тех пор победная выездная серия «Динамо» насчитывает 11 матчей.

Динамо (Москва)

Подопечные Владимира Крикунова одержали вторую победу подряд и, набрав четыре очка, идут восьмыми в таблице Западной конференции, сыграв пять встреч. Проигравший все шесть матчей «Амур» расположился на последнем, 12-м месте Востока, не имея очков в активе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 16 сентября, а «Амур» в тот же день примет рижское «Динамо».

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