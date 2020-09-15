«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ

Источник: РИА "Новости"

После первого периода «Авангард» вел со счетом 3:0 благодаря шайбам Дениса Зернова (6-я и 16-я минуты) и Иржи Секача (13). Сравнять счет петербургскому клубу помогли Игорь Ожиганов (22), Линден Вей (34) и Антон Бурдасов (36). Победная шайба на счету нападающего омичей Кирилла Семенова (44).

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СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Бурдасов поставил рекорд КХЛ, став первым игроком лиги, отличившимся в шести матчах кряду. В пяти матчах подряд ранее удавалось отличиться Данису Зарипову, Денису Платонову и Филипу Ларсену.

Авангард (Омск) Все о команде

После третьей пропущенной шайбы Александра Самонова в воротах СКА заменил Ярослав Аскаров. Для 18-летнего Аскарова матч стал вторым в КХЛ. Он является серебряным призером последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а также фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских вратарей.

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