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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» дома победил петербургский СКА со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене в Балашихе в присутствии 1331 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

После первого периода «Авангард» вел со счетом 3:0 благодаря шайбам Дениса Зернова (6-я и 16-я минуты) и Иржи Секача (13). Сравнять счет петербургскому клубу помогли Игорь Ожиганов (22), Линден Вей (34) и Антон Бурдасов (36). Победная шайба на счету нападающего омичей Кирилла Семенова (44).

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СКА (Санкт-Петербург)

Бурдасов поставил рекорд КХЛ, став первым игроком лиги, отличившимся в шести матчах кряду. В пяти матчах подряд ранее удавалось отличиться Данису Зарипову, Денису Платонову и Филипу Ларсену.

Авангард (Омск)

После третьей пропущенной шайбы Александра Самонова в воротах СКА заменил Ярослав Аскаров. Для 18-летнего Аскарова матч стал вторым в КХЛ. Он является серебряным призером последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а также фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских вратарей.

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«Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 10 очков. СКА с 9 очками идет на втором месте на Западе.

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4:3
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