«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ

После первого периода «Авангард» вел со счетом 3:0 благодаря шайбам Дениса Зернова (6-я и 16-я минуты) и Иржи Секача (13). Сравнять счет петербургскому клубу помогли Игорь Ожиганов (22), Линден Вей (34) и Антон Бурдасов (36). Победная шайба на счету нападающего омичей Кирилла Семенова (44).
Бурдасов поставил рекорд КХЛ, став первым игроком лиги, отличившимся в шести матчах кряду. В пяти матчах подряд ранее удавалось отличиться Данису Зарипову, Денису Платонову и Филипу Ларсену.
После третьей пропущенной шайбы Александра Самонова в воротах СКА заменил Ярослав Аскаров. Для 18-летнего Аскарова матч стал вторым в КХЛ. Он является серебряным призером последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а также фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских вратарей.
«Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 10 очков. СКА с 9 очками идет на втором месте на Западе.