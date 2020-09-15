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22:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» в серии буллитов победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на выезде в серии буллитов победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит забросил Максим Карпов. Голкипер «Магнитки» Юхо Олкинуора отразил 23 броска.

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Металлург (Магнитогорск)

«Металлург» в следующей игре сыграет на выезде с московским ЦСКА 19 сентября, а «Сочи» двумя днями ранее примет ярославский «Локомотив».

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Сочи
0:1Б
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
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