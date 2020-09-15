«Металлург» в серии буллитов победил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит забросил Максим Карпов. Голкипер «Магнитки» Юхо Олкинуора отразил 23 броска.

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Все о команде

«Металлург» в следующей игре сыграет на выезде с московским ЦСКА 19 сентября, а «Сочи» двумя днями ранее примет ярославский «Локомотив».