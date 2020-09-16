Несколько хоккеистов и тренеров «Металлурга» заразились коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

«Команда проводила сборы в Саранске, затем у них начался чемпионат (ВХЛ), вернулись домой буквально позавчера и сразу поселились в гостинице, потому что по приезде домой руководство клуба и врач приняли решение поселиться в гостинице и сделать тесты, как и положено. Тесты показали наличие положительных результатов (на COVID-19) у нескольких игроков и тренеров команды», — рассказал Мяус.

Министр уточнил, что в среду будут сделаны повторные тесты, после чего станет понятно, сколько именно игроков инфицировано.

«Следующий шаг — они попросят лигу о переносах двух предстоящих матчей, чтобы игроки сумели выздороветь и продолжать чемпионат», — отметил Мяус.