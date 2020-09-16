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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Несколько хоккеистов и тренеров «Металлурга» заразились коронавирусом

КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Несколько хоккеистов и тренеров новокузнецкого «Металлурга» заразились коронавирусом, команда в настоящее время находится на карантине, сообщил РИА Новости министр физкультуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Команда проводила сборы в Саранске, затем у них начался чемпионат (ВХЛ), вернулись домой буквально позавчера и сразу поселились в гостинице, потому что по приезде домой руководство клуба и врач приняли решение поселиться в гостинице и сделать тесты, как и положено. Тесты показали наличие положительных результатов (на COVID-19) у нескольких игроков и тренеров команды», — рассказал Мяус.

Министр уточнил, что в среду будут сделаны повторные тесты, после чего станет понятно, сколько именно игроков инфицировано.

«Следующий шаг — они попросят лигу о переносах двух предстоящих матчей, чтобы игроки сумели выздороветь и продолжать чемпионат», — отметил Мяус.

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ 21 сентября «Металлург» должен встретиться на выезде с «Тамбовом», а 23 сентября — в Воронеже с «Бураном».

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