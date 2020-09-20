Московское «Динамо» разгромило «Спартак» и продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (14-я минута), Владимир Брюквин (15, 52), Михал Чайковски (30) и Оскар Линдберг (34).
Для главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова этот матч стал 350-м во главе бело-голубых, по этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая Аркадию Чернышеву (828).
«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей в текущем сезоне КХЛ, «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд.
«Динамо» набрало восемь очков и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым, имея в активе пять очков.
В следующем матче «Динамо» 24 сентября сыграет в гостях с «Сочи», «Спартак» 26 сентября примет хабаровский «Амур».
В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» дома разгромил хабаровский «Амур» (5:0), казанский «Ак Барс» на своей площадке обыграл «Сочи» (5:3), а омский «Авангард» в гостях уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 ОТ).