«Локомотив» отказывается играть с «Куньлунем». Такие прецеденты сорвут сезон КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Ярославцы не вышли на игру с «Сочи», перенесли игру с минчанами, а теперь не хотят играть с «Куньлунем». Хотя и в других командах есть заболевшие, но они не переносят игры.

Дождались, как говорится. Доминдальничались с бережным отношением к «Йокериту» и плясками вокруг финского института здоровья. Мы уже писали, что ушедшему на самовольный карантин клубу из Хельсинки нужно было влепить пять технических поражений. Вместо этого с него начали сдувать пылинки.

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Какая разница, пять матчей уже перенесли или четыре? Худшее, кажется, уже случилось. Прецедент с безнаказанностью «Йокерита» стал примером для всех остальных. КХЛ снова вернулась в нездоровый сюрпляс весеннего образца — когда одни готовы терпеть и играть, но отдельные «инициативные» участники чемпионата позволяют себе ставить ультиматумы и бойкотировать свои обязанности по выходу на календарные матчи.

Локомотив (Ярославль) Все о команде

«Финнам можно, казахам можно — а мы чем хуже?» — подумали в Ярославле и нанесли лиге удар в спину. Пока все были озабочены угрозой календарю, исходящей от иностранных клубов, оказалось, что дурной пример ещё заразительнее, чем коронавирус.

«Локомотив» сам решил отменить выездной матч с ХК «Сочи», а теперь не хочет выходить на встречу с «Куньлунем». Саботаж «железнодорожников» выглядит непригляднее финского или казахского. Ведь у Ярославля есть и фарм, и шикарная молодёжка. Успехами собственной хоккейной вертикали боссы клуба хвастаются — когда им это выгодно (в прессе, на ковре у начальства и спонсоров). А вот теперь о наличии полнокровного резерва в «Локомотиве» предпочли забыть. Демонстративно так — не будем играть, и все. Никакую молодёжь выставлять не будем.

Неужели даже «Куньлуня» они боятся так, что не готовы рисковать, играя полурезервным составом? Или считают, что потерянных очков не хватит для выхода в плей-офф? Но тогда надо задуматься о профпригодности боссов и менеджеров клуба, в котором на зарплаты тратят в 2−3 раза больше, чем половина соперников по Западу.

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И как некрасиво выглядит демарш «Локомотива» на фоне того же «Куньлуня», игравшего против «Салавата» в четыре защитника и дожившего до буллитов.

С героя песни Высоцкого, который «не скулил, не ныл», в сентябре берёт пример и пострадавшее от коронавируса «Торпедо». Делают замены в составе, бьются, преодолевают невыгодный кадровый расклад. Но не позволяют себе ставить под удар календарь чемпионата.

Если вслед за «Йокеритом» демонстративный саботаж сойдет с рук и Ярославлю — скоро на сезоне можно будет поставить крест. В ситуации с «Локомотивом» президент КХЛ уже не сможет отговариваться реверансами в отношении заграничных правил противопандемийной борьбы. «Железнодорожники» — то срывают матчи внутри России.

Может, лиге пора вводить санкции? Скоро все начнут отказываться от матчей, совпавших с невыгодными турнирно-кадровыми условиями? Ведь тогда начнется анархия и самоуправство, которые похоронят чемпионат. А чемпионат России по хоккею слишком ценен, чтобы приносить его в жертву хитрости и конъюнктурности отдельных деятелей и клубов. Одумайтесь, пока долгожданный хоккейный сезон ещё жив.