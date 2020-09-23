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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон? Что теперь делать КХЛ

Отвечают постоянные эксперты «Чемпионата».

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Источник: РИА "Новости"

КХЛ, к сожалению, продолжают сотрясать скандалы. В этот раз в эпицентре внимания оказался ярославский «Локомотив». «Железнодорожники» слишком поздно официально уведомили лигу о том, что не явятся на игру в Мытищи с «Куньлунем», и заработали техническое поражение. Первое коронавирусное техническое поражение в нынешнем сезоне. Виноват ли «Локомотив» в сложившейся ситуации? Справедливо ли КХЛ применила суровое наказание к ярославцам, а не стала идти им навстречу и переносить игру? И нужно ли останавливать сезон, учитывая растущую заболеваемость во многих командах? Отвечают наши эксперты — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Владимир Плющев и олимпийский чемпион Александр Пашков.

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Виноват ли «Локомотив»?

Кожевников: «Локомотив» слишком поздно объявил о числе заболевших. Конечно, за час до игры выпускать заявление — это плохо. В клубе же знали, что люди болеют, значит, надо было заранее решать вопрос. А что хотели ярославцы?

Локомотив (Ярославль)

Плющев: Сложно комментировать эту ситуацию, но «Локомотив» поступил нелогично. Если в команде знали, что у игроков серьёзные симптомы, надо было заранее предупреждать. Знаете, беременность проходит только через 9 месяцев. На что надеялись ярославцы?

Йокерит (Хельсинки)

Пашков: «Локомотив» не приехал на запланированную календарём игру. Нужно работать и жить по регламенту, для того он и существует. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, иначе мы снова не доиграем чемпионат. Сегодня «Локомотив» в какой-то степени пострадал по своей вине.

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Справедливо ли решение КХЛ присудить «Локомотиву» техническое поражение?

Кожевников: Меня удивляет решение лиги присудить «Локомотиву» техническое поражение. Почему-то «Барысу» и «Йокериту» в таких же ситуациях переносили матчи. Получается, чужим делаем поблажки, а своим не можем. У нас же есть регламент, который все подписали. Почему мы меняем правила на полпути?

Плющев: Если одна команда уже выходит на раскатку, а другая только заявляет, что не приедет, это выходит за рамки регламента. Ситуацию надо было решать заранее, а предупреждать за полтора часа — это однозначная «баранка». «Локомотив» сам виноват. В клубе должны были понимать, что само по себе и быстро всё не пройдёт. КХЛ поступила совершенно справедливо.

Пашков: Если решения о переносе игры «Локомотива» с «Куньлунем» со стороны лиги не было, значит, ярославцам по делу выписали техническое поражение.

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Что дальше делать КХЛ в этой ситуации?

Кожевников: Я сразу предлагал, чтобы КХЛ подумала о старте сезона в октябре-ноябре. Сейчас нужен другой вариант — выпускать постановление от лиги, чтобы все сидели на сборах, в «колпаках». Меньше общения бы было, молодые игроки никуда не ходили гулять. А то расслабились!

Плющев: То, что повышается заболеваемость в лиге, — не самая хорошая тенденция. Но вопрос такой: почему в футболе такого не было, а в хоккее идёт цепная реакция? Значит, где-то что-то не учли, КХЛ не продумала до конца календарь. Если сейчас пойдут повальные заболевания, то не знаю, как выходить из этой ситуации.

Барыс (Нур-Султан)

Пашков: Озадачивает, что по отношению к разным командам лига принимает разные решения. Это не лезет ни в какие ворота. Нужно срочно выработать единый подход к этим ситуациям, привести всё к каким-то единым нормам и порядкам. Сейчас всё трактуется вольно, как попало. Всё началось с «Йокерита», а дальше началось злоупотребление ситуацией. Повторюсь, нужно выработать чёткие критерии переносов, отмен игр и прочих форс-мажоров.

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