Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон? Что теперь делать КХЛ
Отвечают постоянные эксперты «Чемпионата».
Отвечают постоянные эксперты «Чемпионата».
КХЛ, к сожалению, продолжают сотрясать скандалы. В этот раз в эпицентре внимания оказался ярославский «Локомотив». «Железнодорожники» слишком поздно официально уведомили лигу о том, что не явятся на игру в Мытищи с «Куньлунем», и заработали техническое поражение. Первое коронавирусное техническое поражение в нынешнем сезоне. Виноват ли «Локомотив» в сложившейся ситуации? Справедливо ли КХЛ применила суровое наказание к ярославцам, а не стала идти им навстречу и переносить игру? И нужно ли останавливать сезон, учитывая растущую заболеваемость во многих командах? Отвечают наши эксперты — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Владимир Плющев и олимпийский чемпион Александр Пашков.
Кожевников: «Локомотив» слишком поздно объявил о числе заболевших. Конечно, за час до игры выпускать заявление — это плохо. В клубе же знали, что люди болеют, значит, надо было заранее решать вопрос. А что хотели ярославцы?
Плющев: Сложно комментировать эту ситуацию, но «Локомотив» поступил нелогично. Если в команде знали, что у игроков серьёзные симптомы, надо было заранее предупреждать. Знаете, беременность проходит только через 9 месяцев. На что надеялись ярославцы?
Пашков: «Локомотив» не приехал на запланированную календарём игру. Нужно работать и жить по регламенту, для того он и существует. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, иначе мы снова не доиграем чемпионат. Сегодня «Локомотив» в
Кожевников: Меня удивляет решение лиги присудить «Локомотиву» техническое поражение.
Плющев: Если одна команда уже выходит на раскатку, а другая только заявляет, что не приедет, это выходит за рамки регламента. Ситуацию надо было решать заранее, а предупреждать за полтора часа — это однозначная «баранка». «Локомотив» сам виноват. В клубе должны были понимать, что само по себе и быстро всё не пройдёт. КХЛ поступила совершенно справедливо.
Пашков: Если решения о переносе игры «Локомотива» с «Куньлунем» со стороны лиги не было, значит, ярославцам по делу выписали техническое поражение.
Кожевников: Я сразу предлагал, чтобы КХЛ подумала о старте сезона в
Плющев: То, что повышается заболеваемость в лиге, — не самая хорошая тенденция. Но вопрос такой: почему в футболе такого не было, а в хоккее идёт цепная реакция? Значит,
Пашков: Озадачивает, что по отношению к разным командам лига принимает разные решения. Это не лезет ни в какие ворота. Нужно срочно выработать единый подход к этим ситуациям, привести всё к