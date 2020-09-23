Вернутся ли к игре со СКА, или почему «Барысу» могут перенести еще несколько матчей в КХЛ
Матч с командой из
Матч с командой из
Казахстанский клуб «Барыс» может выйти из карантина в октябре, но первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после возвращения, скорее всего, сыграет не со СКА из
Карантин для команды Юрия Михайлиса стартовал перед игрой с рижским «Динамо» 18 сентября и должен продлиться две недели. Лига перенесла шесть игр подряд, но этот список может быть увеличен, или «выпадет»
Есть проблемы и у оппозиции. Возможно, что СКА не сможет рассчитывать на всех игроков основного состава уже сегодня, 23 сентября, в матче с «Сибирью». А ведь до встречи с «Барысом» питерцам нужно провести еще три игры за 10−11 дней, и ситуация может измениться.
«Барыс» примет СКА 4 октября. Далее по расписанию у казахстанской команды будут «Автомобилист», «Северсталь» и «Салават Юлаев», которые вроде бы еще не столкнулись с проблемами. Не забываем, что у «Локомотива» тоже все было благополучно, были победы, а сейчас техническое поражение в несостоявшемся противостоянии с «Куньлунем». И неизвестно, как будет дальше.
А будет ли готов сам «Барыс» играть сразу? Например, финский «Йокерит», который также был помещен в двухнедельный карантин, но был лишь контактной стороной при выявление заболевших, не сразу заиграл. Финский клуб раньше срока вышел из изоляции (не 24 числа, а 21-го), а уже 25 сентября сыграет с «Сибирью».
В «Барысе» ситуация иная. 12 человек из основного состава с симптомами, а вся команда отправлена по домам. То есть
Исходя из всего этого, предположим, что «Барыс» вернется на лед не 4 октября в игре со СКА, а на неделю позже, 10 числа в домашнем матче с «Северсталью», или даже еще позже.