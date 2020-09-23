Вернутся ли к игре со СКА, или почему «Барысу» могут перенести еще несколько матчей в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может выйти из карантина в октябре, но первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после возвращения, скорее всего, сыграет не со СКА из Санкт-Петербурга, а с другим соперником. Некоторые предположения по сложившийся ситуации — в материале корреспондента Vesti.kz.

Карантин для команды Юрия Михайлиса стартовал перед игрой с рижским «Динамо» 18 сентября и должен продлиться две недели. Лига перенесла шесть игр подряд, но этот список может быть увеличен, или «выпадет» кто-то из соперников. Официально информации о новых случаях нет, но не исключено, что «лазарет» будет расширен.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Есть проблемы и у оппозиции. Возможно, что СКА не сможет рассчитывать на всех игроков основного состава уже сегодня, 23 сентября, в матче с «Сибирью». А ведь до встречи с «Барысом» питерцам нужно провести еще три игры за 10−11 дней, и ситуация может измениться. Какие-то встречи могут перенести, а где-то могут принять более радикальное решение.

«Барыс» примет СКА 4 октября. Далее по расписанию у казахстанской команды будут «Автомобилист», «Северсталь» и «Салават Юлаев», которые вроде бы еще не столкнулись с проблемами. Не забываем, что у «Локомотива» тоже все было благополучно, были победы, а сейчас техническое поражение в несостоявшемся противостоянии с «Куньлунем». И неизвестно, как будет дальше.

А будет ли готов сам «Барыс» играть сразу? Например, финский «Йокерит», который также был помещен в двухнедельный карантин, но был лишь контактной стороной при выявление заболевших, не сразу заиграл. Финский клуб раньше срока вышел из изоляции (не 24 числа, а 21-го), а уже 25 сентября сыграет с «Сибирью».

В «Барысе» ситуация иная. 12 человек из основного состава с симптомами, а вся команда отправлена по домам. То есть полторы-две пятерки могут перенести вирус, а вся команде — в контактной группе. От такого нокдауна непросто будет отойти, ведь в казахстанской команде и без того форсировали подготовку к сезону, а тут даже на эти наигранные схемы рассчитывать не удастся.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Исходя из всего этого, предположим, что «Барыс» вернется на лед не 4 октября в игре со СКА, а на неделю позже, 10 числа в домашнем матче с «Северсталью», или даже еще позже. Во-первых, у казахстанской команды будет время вернуть игровую форму. Во-вторых, список команд, в которых выявляются симптомы, растет, и в любой момент календарь может поменяться, поэтому вариант с серединой или концом октября выглядит наиболее реальным.