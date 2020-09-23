У каждого восьмого игрока КХЛ нашли коронавирус. Что важно знать

Сколько хоккеистов имеют коронавирус
В среду вечером пресс-служба КХЛ сообщила, что сейчас COVID-19 болеют 87 игроков клубов лиги. Всего в матчах чемпионата, согласно статистической базе на официальном сайте КХЛ, участвует 681 хоккеист. Получается, что коронавирусной инфекцией болеет каждый восьмой игрок.
Число заболевших с четверга прошлой недели возросло более чем в два раза. В тот день президент КХЛ Алексей Морозов говорил о 43 случаях COVID-19.
В каких командах есть коронавирус
«Барыс». 17 сентября было объявлено о 12 положительных тестах у представителей клуба. Команда находится на двухнедельном карантине;.
«Локомотив». 22 сентября клуб заявил о массовом заражении. Команда ушла на карантин;.
«Динамо» Рига. Около 10 зараженных COVID-19. Команда находится на двухнедельном карантине;.
«Торпедо». Коронавирусом болеет четыре человека;.
«Спартак». По словам главного тренера команды Олега Знарка, легионеры Йори Лехтеря, Лукаш Радил и Робин Ганзл пропускают матчи, «как полагается по регламенту». «Раньше они могут выйти, только если вы или кто-то еще договорится с Роспотребнадзором», — добавил тренер;.
«Салават Юлаев». Первичные тесты выявили коронавирус у главного тренера Томи Лямся и нападающих Маркуса Гранлунда и Даниила Башкирова;.
СКА. По информации СМИ, у «существенной части команды подозрения на коронавирус»;.
«Йокерит». Власти Финляндии подозревали коронавирус у представителей команды после встречи с «Нефтехимиком», несколько игроков которого через день сдали первичные положительные тесты на COVID-19, но в итоге вирус в нижнекамской команде не подтвердился. «Йокерит» ушел на двухнедельный карантин, но ограничения с команды были сняты досрочно. Она возобновила тренировки.
Сколько матчей перенесено
Всего перенесено 15 матчей. Еще в одном «Локомотиву» засчитали техническое поражение за неявку на игру с «Куньлунем» в Мытищи.
Перенесены
- Пять матчей с участием «Йокерита»;
- Шесть матчей с участием «Барыса»;
- Встречи рижского «Динамо» с «Нефтехимиком» и «Торпедо»;
- Матчи «Локомотива» с «Сочи» и минским «Динамо».
Рижское «Динамо» отказалось от игры с московскими одноклубниками, которая была запланирована на 26 сентября. По словам Морозова, клубу засчитают техническое поражение. То же самое ждет команду и в случае неявки на следующие встречи. Такая же ситуация с «Локомотивом», ближайшая игра которого запланирована на 25 сентября.
«Матчи мы переносим только в случае форс-мажорной ситуации — то есть, когда у клуба нет возможности оперативно заменить выбывших хоккеистов игроками молодежной команды или фарм-клуба», — отметил глава КХЛ.
Заразившихся может быть еще больше
Представитель пресс-службы КХЛ после завершения совета директоров 17 сентября и заявления Морозова о 43 зараженных уточнила, что лига фиксирует только случаи, подтвержденные Роспотребнадзором, а база зараженных игроков постоянно обновляется.
По информации источника РБК, близкого к лиге, за сутки до официального сообщения о 87 заболевших, коронавирус был подтвержден у большего числа хоккеистов — COVID-19 находился в организме почти каждого седьмого игрока.
Собеседник РБК, близкий к КХЛ, допустил что реальное число заразившихся, возможно, больше официальной цифры.
«Есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных ХК “Локомотив” и лабораторией КХЛ», — говорилось в сообщении пресс-службы лиги о техническом поражении «Локомотива» за неявку на игру с «Куньлунем» из-за вспышки в команде коронавируса.
«Тесты лаборатории РЖД показали большое количество зараженных, тесты лиги выявили только один случай», — сказал Морозов. Поэтому лига считала, что «Локомотив» мог сыграть с «Куньлунем» и засчитала ему за неприезд в Мытищи техническое поражение.
Почему в КХЛ массово болеют хоккеисты
- Основные причины заключаются в следующем:
- Плотный график чемпионата. Команды с переездами и сменами отелей проводят от трех до пяти выездных матчей подряд;
- Игры проходят в закрытых помещениях;
- Во время матчей между игроками происходит большое количество контактов;
- Большое число людей одновременно находятся на ограниченном пространстве — на площадке и около нее: 22 игрока каждой команды, тренеры, персонал и четыре арбитра, а также судейская бригада за столиком.
Что дальше
Решение о приостановке предыдущего сезона и его досрочном завершении весной принималось на уровне правительства России и председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, говорит источник РБК, близкий в лиге.
Сейчас решение о паузе в чемпионате не рассматривается, сказал Морозов в интервью официальному сайту. «На сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет», — добавил он. Глава КХЛ не исключил, что в будущем приостановка сезона возможна. «Мы действуем по ситуации», — уточнил Морозов.
По оценке президента КХЛ «ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля».