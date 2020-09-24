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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ выдвинула ультиматум «Барысу». Клубу грозит техническое поражение

Ранее были перенесены шесть игр команды.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с «Барысом». Ранее лига перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина — в «Барысе» выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.

Барыс (Нур-Султан)

«Почему лига перенесла все матчи “Йокерита” и “Барыса”? У “Йокерита” нет фарм-клуба. По регламенту его обязаны иметь только российские команды КХЛ. “Йокерит” физически не мог усилить состав другими игроками. У “Барыса” сложилась очень сложная ситуация по заболеванию не только в основной команде, но и во всех командах системы клуба. При этом и “Барыс”, и “Йокерит” предупреждены, что в дальнейшем лиге будет трудно найти места в календаре и они обязаны участвовать в матчах. В противном случае им будет засчитано техническое поражение. Возможности переносить такое большое количество игр у лиги больше нет. Новые даты двух из перенесенных матчей “Барыса” уже известны: с рижским “Динамо” — 3 ноября, с “Металлургом” — 3 февраля 2021 года. Первый матч “Барыса” после выхода с карантина, согласно календарю, намечен на 4 октября со СКА. Сейчас нет никаких причин отменять или переносить матч», — передает слова Морозова пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне «Барыс» успел провести шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал две победы при четырех поражениях.

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