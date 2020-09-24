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20:28 (мск), источник: ТАСС

Матч рижского «Динамо» с ЦСКА в КХЛ не состоится

ТАСС, 24 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и московским ЦСКА не состоится. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча должна была пройти 29 сентября в Риге. В среду председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что латвийский клуб не выйдет на следующую игру чемпионата и готов к поражению. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Динамо» в случае отказа от матча будет засчитано техническое поражение.

«Динамо» принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ и просит лигу проинформировать клуб ЦСКА об отсутствии необходимости прибытия команды в Ригу на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой «Динамо» на матч", — говорится в сообщении.

Континентальная Хоккейная Лига

В субботу портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом, во вторник стало известно еще о пяти подтвержденных случаях среди игроков рижан. В тот же день Савицкис заявил ТАСС, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. До этой даты рижский клуб должен сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА, а также минским «Динамо» (1 октября), 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».

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