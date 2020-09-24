Матч рижского «Динамо» с ЦСКА в КХЛ не состоится

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча должна была пройти 29 сентября в Риге. В среду председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что латвийский клуб не выйдет на следующую игру чемпионата и готов к поражению. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Динамо» в случае отказа от матча будет засчитано техническое поражение.

«Динамо» принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ и просит лигу проинформировать клуб ЦСКА об отсутствии необходимости прибытия команды в Ригу на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой «Динамо» на матч", — говорится в сообщении.

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