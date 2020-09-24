Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд в чемпионате КХЛ
ТАСС, 24 сентября. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 24 сентября. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен (32-я минута), Дмитрий Яшкин (50) и Михал Чайковски (58). У проигравших отличились Мальте Стрёмвалль (43) и Маркус Нильссон (51). Защитник «Динамо» Хиетанен набирает очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 4 передачи).
«Динамо» одержало пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков после 8 матчей. «Сочи» идет девятым, имея в активе 5 очков после 8 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 28 сентября в гостях сыграют с московским «Спартаком», «Сочи» днем позднее примет челябинский «Трактор».