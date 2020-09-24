Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.09
Сочи
ХК Динамо
23
Хоккей. КХЛ
24.09
ЦСКА
Северсталь
50
Хоккей. КХЛ
24.09
Торпедо НН
Амур
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
24.09
Металлург Мг
Витязь
14
Хоккей. КХЛ
24.09
Салават Юлаев
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24 сентября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд в чемпионате КХЛ

ТАСС, 24 сентября. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен (32-я минута), Дмитрий Яшкин (50) и Михал Чайковски (58). У проигравших отличились Мальте Стрёмвалль (43) и Маркус Нильссон (51). Защитник «Динамо» Хиетанен набирает очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 4 передачи).

Динамо (Москва)

«Динамо» одержало пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков после 8 матчей. «Сочи» идет девятым, имея в активе 5 очков после 8 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 28 сентября в гостях сыграют с московским «Спартаком», «Сочи» днем позднее примет челябинский «Трактор».

Читайте также
Сочи
2:3
0:0, 0:1, 2:2
ХК Динамо
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Ростов» упустил победу над «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА
«Тоттенхэм» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Матч с участием московского ЦСКА в чемпионате КХЛ отменен
«Денежный разврат играет злую шутку»: Мостовой — о «Ростове»
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 Кубка английской лиги
Геркус: Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь