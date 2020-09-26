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17:58 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 6:5 в матче КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 3 843 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (11-я минута), Родион Амиров (20 и 25), Илья Баранов (29), Евгений Лисовец (51) и Алексей Пустозеров (55). У «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт (3), Федор Малыхин (7), Святослав Гребенщиков (18), Каспарс Даугавиньш (28) и Маттиас Теденбю (43). Амиров отличился впервые в матче КХЛ.

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Игру из-за заражения коронавирусом пропустили главный тренер уфимского клуба Томи Лямся и игроки команды Маркус Гранлунд и Данил Башкиров.

Салават Юлаев (Уфа)

«Салават Юлаев» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. «Витязь» идет седьмым на Западе, имея в активе восемь очков после девяти встреч.

Континентальная Хоккейная Лига
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В следующем матче «Салават Юлаев» примет екатеринбургский «Автомобилист» 30 сентября, а «Витязь» в гостях встретится с омским «Авангардом» 1 октября.

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Салават Юлаев
6:5
2:3, 2:1, 2:1
Витязь
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