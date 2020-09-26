«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 6:5 в матче КХЛ

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (11-я минута), Родион Амиров (20 и 25), Илья Баранов (29), Евгений Лисовец (51) и Алексей Пустозеров (55). У «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт (3), Федор Малыхин (7), Святослав Гребенщиков (18), Каспарс Даугавиньш (28) и Маттиас Теденбю (43). Амиров отличился впервые в матче КХЛ.
Игру из-за заражения коронавирусом пропустили главный тренер уфимского клуба Томи Лямся и игроки команды Маркус Гранлунд и Данил Башкиров.
«Салават Юлаев» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. «Витязь» идет седьмым на Западе, имея в активе восемь очков после девяти встреч.
В следующем матче «Салават Юлаев» примет екатеринбургский «Автомобилист» 30 сентября, а «Витязь» в гостях встретится с омским «Авангардом» 1 октября.