«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 6:5 в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (11-я минута), Родион Амиров (20 и 25), Илья Баранов (29), Евгений Лисовец (51) и Алексей Пустозеров (55). У «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт (3), Федор Малыхин (7), Святослав Гребенщиков (18), Каспарс Даугавиньш (28) и Маттиас Теденбю (43). Амиров отличился впервые в матче КХЛ.

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Игру из-за заражения коронавирусом пропустили главный тренер уфимского клуба Томи Лямся и игроки команды Маркус Гранлунд и Данил Башкиров.

Салават Юлаев (Уфа) Все о команде

«Салават Юлаев» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. «Витязь» идет седьмым на Западе, имея в активе восемь очков после девяти встреч.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

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