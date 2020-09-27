Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» в матче КХЛ

В основное время матча шайбы в составе минской команды забросили Артём Демков (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (16), у «Трактора» отличились Ярослав Косов (33) и Ник Бэйлен (41).

«Динамо» одержало пятую победу подряд и в следующем матче 29 сентября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Трактор» проиграл третий матч подряд и следующую игру проведет также 29 сентября — в гостях против «Сочи».