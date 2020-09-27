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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам обыграли на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Динамо (Минск)

В основное время матча шайбы в составе минской команды забросили Артём Демков (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (16), у «Трактора» отличились Ярослав Косов (33) и Ник Бэйлен (41).

Континентальная Хоккейная Лига

Победу белорусской команде в серии буллитов принес Артём Демков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и в следующем матче 29 сентября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Трактор» проиграл третий матч подряд и следующую игру проведет также 29 сентября — в гостях против «Сочи».

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2:3Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
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