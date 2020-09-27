Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам обыграли на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам обыграли на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время матча шайбы в составе минской команды забросили Артём Демков (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (16), у «Трактора» отличились Ярослав Косов (33) и Ник Бэйлен (41).
Победу белорусской команде в серии буллитов принес Артём Демков.
«Динамо» одержало пятую победу подряд и в следующем матче 29 сентября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Трактор» проиграл третий матч подряд и следующую игру проведет также 29 сентября — в гостях против «Сочи».