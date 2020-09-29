Форвард «Нью-Джерси» Мальцев заключил контракт с клубом КХЛ СКА
ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михаил Мальцев заключил соглашение с петербургским СКА. Об этом сообщает
ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михаил Мальцев заключил соглашение с петербургским СКА. Об этом сообщает
Мальцев будет выступать за СКА до начала тренировочного лагеря «Нью-Джерси» перед сезоном-2020/21.
Мальцеву 22 года, он является воспитанником СКА. Он был задрафтован «Нью-Джерси» в 2016 году под общим 102-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал за
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 14 очков в десяти матчах.