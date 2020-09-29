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18:55 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Нью-Джерси» Мальцев заключил контракт с клубом КХЛ СКА

ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михаил Мальцев заключил соглашение с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

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Источник: РИА "Новости"

Мальцев будет выступать за СКА до начала тренировочного лагеря «Нью-Джерси» перед сезоном-2020/21.

Мальцеву 22 года, он является воспитанником СКА. Он был задрафтован «Нью-Джерси» в 2016 году под общим 102-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Нью-Джерси» «Бингемтон Девилз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 21 (11 шайб + 10 передач) очко в 49 матчах.

СКА (Санкт-Петербург)

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 14 очков в десяти матчах.

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