Форвард «Нью-Джерси» Мальцев заключил контракт с клубом КХЛ СКА

Мальцев будет выступать за СКА до начала тренировочного лагеря «Нью-Джерси» перед сезоном-2020/21.

Мальцеву 22 года, он является воспитанником СКА. Он был задрафтован «Нью-Джерси» в 2016 году под общим 102-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Нью-Джерси» «Бингемтон Девилз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 21 (11 шайб + 10 передач) очко в 49 матчах.