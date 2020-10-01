Хет-трик Карнаухова принес ЦСКА победу в матче КХЛ против «Спартака»

Голами в составе победителей отметились Павел Карнаухов (20-я, 36-я и 39-я минуты) и Брэнден Лайпсик (22, 50). У красно-белых голы на счету Максима Цыплакова (8), Робина Ганзла (13), Андрея Кутейкина (27) и Лукаша Радила (41). Кутейкин забросил шайбу броском от своей синей линии.
«Спартак» не может дома обыграть армейцев с 12 сентября 2013 года (3:2). Всего красно-белые с тех пор обыграли ЦСКА в КХЛ лишь один раз, одержав в прошлом сезоне гостевую победу (3:2). Армейцы за семь лет обыгрывали принципиального соперника 14 раз.
ЦСКА после 11 матчей возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 19 очков. «Спартак» с девятью баллами в 11 матчах идет девятым.
В следующем матче красно-синие примут омский «Авангард» 4 октября, «Спартак» сыграет в гостях с хельсинкским «Йокеритом» 6 октября.