Хет-трик Карнаухова принес ЦСКА победу в матче КХЛ против «Спартака»

Голами в составе победителей отметились Павел Карнаухов (20-я, 36-я и 39-я минуты) и Брэнден Лайпсик (22, 50). У красно-белых голы на счету Максима Цыплакова (8), Робина Ганзла (13), Андрея Кутейкина (27) и Лукаша Радила (41). Кутейкин забросил шайбу броском от своей синей линии.

«Спартак» не может дома обыграть армейцев с 12 сентября 2013 года (3:2). Всего красно-белые с тех пор обыграли ЦСКА в КХЛ лишь один раз, одержав в прошлом сезоне гостевую победу (3:2). Армейцы за семь лет обыгрывали принципиального соперника 14 раз.