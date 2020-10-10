«Барыс» назвал состав на домашний матч против «Северстали»
Начало встречи в
Начало встречи в
ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра начнется в 17:00 по времени
Вратарь: Йони Ортио;.
Первая пятерка: Линус Виделль — Аркадий Шестаков — Роман Старченко, Алексей Маклюков — Даррен Диц;.
Вторая пятерка: Никита Михайлис — Кертис Волк — Мэтт Фрэттин, Виктор Сведберг — Джесси Блэкер;.
Третья пятерка: Якоб Лилья — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко, Леонид Метальников — Егор Шалапов;.
Четвертая пятерка: Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Максим Мусоров, Тамирлан Гайтамиров.