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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на домашний матч против «Северстали»

Начало встречи в Нур-Султане в 17:00.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Вратарь: Йони Ортио;.

Первая пятерка: Линус Виделль — Аркадий Шестаков — Роман Старченко, Алексей Маклюков — Даррен Диц;.

Вторая пятерка: Никита Михайлис — Кертис Волк — Мэтт Фрэттин, Виктор Сведберг — Джесси Блэкер;.

Третья пятерка: Якоб Лилья — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко, Леонид Метальников — Егор Шалапов;.

Четвертая пятерка: Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Максим Мусоров, Тамирлан Гайтамиров.

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