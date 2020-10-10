«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Игра в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Локомотива» забросили Никита Черепанов (27-я минута) и Денис Алексеев (37), у «Динамо» отличились Егор Брызгалов (14) и Дмитрий Яшкин (25). Победу ярославской команде на третьей минуте овертайма принес Атте Охтамаа.