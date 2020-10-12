Уральская связка разрывает КХЛ! 42-летний Дацюк — второй бомбардир лиги

Источник: Спорт-Экспресс

Появление во главе списка лучших бомбардиров двух нападающих «Автомобилиста» тянет на приличную сенсацию. Прошла почти четверть регулярного чемпионата 0 объяснять промежуточное лидерство стечением обстоятельств, удачей, последствиями «короны» и неоптимальными составами соперников уже нельзя.

Случай с Павлом Дацюком очевиден — это высочайший уровень мастерства. Две шайбы в последнем матче с «Трактором» были заброшены роскошными бросками с неудобной руки. Сомневаюсь, что в КХЛ есть хотя бы один игрок, который исполняет этот прием с похожей эффективностью.

Главной проблемой 42-летнего форварда в последние лет пять оставалось состояние здоровья. Хронически больная нога в таком возрасте сама по себе не пройдет. Прошлый сезон, когда Дацюк набирал чуть больше пол-очка в среднем за игру, казался лебединой песней ветерана.

Неизвестно, с божьей помощью или благодаря невероятной работе врачей, но Волшебник сейчас возродился. Может, пошел на пользу и длинный перерыв, связанный с пандемией. Сейчас в среднем он проводит на льду 17.42 — на полторы с лишним минуты больше, чем в прошлом чемпионате (16.10). Порой ему не хватает скорости в длинных сменах. Это совсем не удивительно. Зато взорваться в какой-то момент и решить эпизод ветеран по-прежнему способен. За то время, что он играет в КХЛ, ему не удавалось быть настолько эффективным в реализации своих бросков (19,1 процента). Кто знает, насколько хватит его играть в таком режиме. Пока за ним приятно смотреть в каждом матче.

Дацюк грандиозная фигура. На его фоне фигура Алексей Макеев кому-то может показаться чуть ли не песчинкой. Само появление этого форварда в бомбардирском топе воспринимается как чудо.

Воспитанник уральского хоккея вернулся на родину спустя семь лет, которые провел в «Витязе». Подмосковная команда после того, как сменила владельцев и отказалась от ставки на тафгаев, очутилась на информационных задворках. Разве что появление там ветерана Семина чуть улучшило положение дел.

Макеев типичный край, которых в избытке воспитывают уральские клубы: техничный, с головой и хорошими руками, маневренный и при этим необязательно габаритный. Понимание игры и способность оказываться в нужном месте у чужих ворот натренировать во взрослом возрасте очень сложно. Макеев в «Витязе» отлично взаимодействовал с Семиным, до него — с Афиногеновым, поэтому тот факт, что он спелся с Дацюком, смотрится естественно.

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Форвард, которому через полтора месяца исполнится 29 лет, мыслит на льду почти также, как и ветераны, которые провели значительную часть карьеры в НХЛ. Макеев за последние четыре сезона в Подмосковье продемонстрировал хорошую стабильность, набрав 37, 27, 38, 39 очков соответственно. Это признак классного игрока, способного быстро адаптироваться к новым партнерам.

«Автомобилист» — самая результативная команда чемпионата — 55 шайб в 15 играх. Важная составляющая этого успеха — игра в большинстве. С уходом в «Авангард» тренера Константина Шафранова, отвечавшего за этот компонент два последних сезона (21,4 процента и четвертое место в лиге — в прошлом, 28,7 и первая строчка — в позапрошлом), ситуация хуже не стала.

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Екатеринбуржцы лидируют с эффективностью 31,7 процента. Однако сводить впечатляющий график набора очков у Дацюка и Макеева только к этому обстоятельству большая ошибка. По этому показателю на первом месте идут защитники Уайдман («Торпедо») и Юсе («Спартак»), а также нападающий Толчинский («Авангард»). У них — по 9 очков. Макеев идет на девятой строчке (7 очков).

К сожалению, в открытом доступе нет российского аналога сайта Naturalstatstrick, чтобы проследить с помощью цифр, как изменилась игра «Автомобилиста» при Билле Питерсе по сравнению с тем, что было при Андрее Мартемьянове.

Визуально команда стала действовать компактнее в средней зоне, чуть больше контролирует шайбу и выезжает не только на быстрых атаках сходу. Однако выдерживать нужный баланс между нападением и обороной пока удается лишь в отдельных матчах. Это не та машина, которая сокрушала всех подряд на старте чемпионата два года назад, когда выиграла 18 матчей подряд. В любом случае, авторский проект Питерса смотрится пока интересно. Надолго ли его хватит, также как и Дацюка с Макеевым? Это одна из важных интриг регулярного чемпионата КХЛ.