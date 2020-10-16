Осенний призыв: в КХЛ пройдёт первое в сезоне армейское дерби
Обновлённые составы ЦСКА и СКА подошли к встрече друг с другом в статусе лидеров.
Обновлённые составы ЦСКА и СКА подошли к встрече друг с другом в статусе лидеров.
Матч ЦСКА — СКА станет первым армейским дерби в нынешнем сезоне. Он пройдет 16 октября в Ледовом Дворце ЦСКА. В последний раз команды встречались друг с другом в конце февраля, на финише предыдущего регулярного чемпионата КХЛ. Всё шло к тому, что в
С 2014 года московский ЦСКА и петербургский СКА неизменно оказываются в числе фаворитов сезона и доминируют в своей конференции. За последние шесть сезонов они лишь два раза не доходили до предпоследней стадии Кубка Гагарина. В сезоне 2013/14 СКА выбил москвичей еще в четвертьфинале, после чего сам вылетел от «Локомотива», а прошлый чемпионат прервали
А ведь весной этого года обе армейские команды уже прошли во второй раунд
На этой стадии ЦСКА и СКА пересекались ранее в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. В первом случае СКА победил по итогам семи матчей (4:3), отыгравшись при этом со счёта 0:3 — ни до, ни после этого в Кубке Гагарина никто подобным образом не спасал серию. Через год ЦСКА взял реванш, выиграв серию со счётом 4:0. В двух других случаях
Сейчас они вновь кажутся фаворитами Запада. Существует вероятность, что конкуренцию им составят «Динамо», «Йокерит» и ярославский «Локомотив». Но пока именно ЦСКА и СКА лидируют в своей конференции в регулярном чемпионате. У москвичей 25 очков после 16 матчей, у питерцев — 23 балла после 17 встреч. Правда, в спину им дышат «Локомотив» (21 очко в 15 играх) и главная сенсация старта сезона — минское «Динамо» (21 очко в 14 матчах).
— Нас ждёт очень интересная и бескомпромиссная игра, — заявил «Известиям»
В межсезонье оба армейских клуба серьёзно обновились. Отъезд части хоккеистов в НХЛ был ожидаем. Но также на ситуацию повлиял введённый КХЛ с нового сезона жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. ЦСКА и СКА с этого момента не могут держать в составе слишком большое количество звёзд и уже не так превосходят по подбору игроков конкурентов, как раньше.
Из ЦСКА за океан отправились олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Михаил Григоренко — игроки первого атакующего звена, принесшие команде два финала Кубка Гагарина в 2018 и 2019 годах, последний из которых был выигран, а также победы в двух последних регулярных чемпионатах. В Северную Америку поехали и основной вратарь армейцев Илья Сорокин, и один из сильнейших молодых защитников страны Александр Романов.
Пришлось расставаться с двумя ведущими легионерами — Иржи Секачем и Линденом Веем, устроившимися в «Авангарде» и СКА, соответственно. Не продлили контракты с ключевыми защитниками Никитой Нестеровым и Алексеем Марченко. Последний сейчас играет за «Локомотив». Кроме того, один из лидеров атаки ЦСКА прошлого сезона Сергей Толчинский ушёл в «Авангард».
— Состав ЦСКА стал значительно слабее по сравнению с прошлыми сезонами, но система игры осталась, — поделился мнением с «Известиями»
Из СКА в НХЛ поехали олимпийские чемпионы — нападающий Александр Барабанов и защитник Артём Зуб. Ещё три форварда перешли к конкурентам: Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо», Сергей Плотников отправился в магнитогорский «Металлург», а Илья Каблуков — в омский «Авангард». Кроме того, один из сильнейших легионеров в истории клуба финн Ярно Коскиранто вернулся на родину. И это еще не все потери команды.
Кроме Линдена Вея в команду пришли защитник «Металлурга» Виктор Антипин, его партнёр по «Магнитке» нападающий Евгений Тимкин, а также форварды Эмиль Галимов из казанского «Ак Барса» и Богдан Якимов из череповецкой «Северстали». А по ходу сезона
— СКА сумел заранее подготовиться к потолку зарплат, омолодив коллектив, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Ребята уже набираются опыта рядом с более мастеровитыми хоккеистами вроде Вея, Антона Бурдасова и Владимира Ткачева. Благодаря этому, когда команду накрыла эпидемия, она достойно провела этот отрезок молодёжью и не сильно отстала от ЦСКА в таблице. И теперь будет крайне интересно посмотреть, как на фоне главного конкурента проявят себя многие парни моложе 20 лет.
Матч ЦСКА — СКА начнётся в 19:30. Всего в нынешнем регулярном чемпионате эти команды сыграют между собой четыре раза.