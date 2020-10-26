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18:43 (мск), источник: Sport24

Мозякин первым в истории набрал 900 очков в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин забросил шайбу и сделал передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Таким образом, 39-летний хоккеист набрал 900-е и 901-е очко в играх лиги.

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Источник: Sport24

Мозякин стал первым игроком, которому покорилась такая отметка. На счету игрока 799 матчей в турнире, в которых он забросил 407 шайб и сделал 494 результативные передачи.

Мозякин играет за «Металлург» с 2011 года, а до этого он выступал в «Атланте».

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