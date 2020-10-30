«Локомотив» в третий раз с одинаковым счетом обыграл московское «Динамо» в сезоне КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Красковский (38-я минута), Николай Коваленко (53), Денис Алексеев (53), который провел 200-ю игру в КХЛ. У «Динамо» голы на счету Даниила Тарасова (20), который набирает очки четвертую игру подряд, и Дмитрия Яшкина (30). После двух пропущенных шайб в течение 18 секунд вратаря «Динамо» Георгия Кузнецова заменил Александр Еременко.

Локомотив (Ярославль) Все о команде

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Динамо». 9 сентября ярославцы в гостях победили со счетом 3:2, а в домашней встрече 10 октября были сильнее с тем же счетом, забросив победную шайбу в овертайме.

По итогам 21 игры «Локомотив» располагается на третьей строчке таблицы Западной конференции, набрав 32 очка. «Динамо» с 22 очками после 20 игр идет шестым.

Динамо (Москва) Все о команде

Следующий матч «Локомотив» проведет на своем льду против минского «Динамо» 1 ноября, а москвичи в тот же день дома сыграют с ЦСКА.

Ранее в пятницу челябинский «Трактор» обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:1, забросив вторую и третью шайбы в меньшинстве с разницей в шесть секунд. Третий гол был забит защитником хозяев Сергеем Телегиным броском из своей зоны.

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