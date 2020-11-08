«Набирают ход спецбригады». КХЛ — о гостевом матче «Барыса» с «Северсталью»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу «Северсталь» — «Барыс».

Встреча пройдет сегодня, 8 ноября, в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

«Северсталь» накануне паузы на Евротур одержала победу над «Йокеритом» (5:2). «Рыси» впервые с 2016 года оказались сильнее финского клуба на домашнем льду. В качестве главного тренера команду выводил Владимир Лешко, подменивший заболевшего Андрея Разина. «Барыс» выиграл два последних матча, оказавшись сильнее «Куньлуня» (2:1) и рижского «Динамо» (3:0). Постепенно набирают ход спецбригады: в среднем подопечные Юрия Михайлиса реализуют 17,5 процента попыток в большинстве.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 10, 8.11.2020, 17:00 Северсталь - Барыс -

«Северсталь» забралась в топ-4 Западной конференции, заработав 25 очков в 21 матче. «Барыс» — десятый на «Востоке», но имеет запас из нескольких игр.

Не пропускает на протяжении 96 минут подряд вратарь «Барыса» Йони Ортио. Его одноклубник Алихан Асетов на пороге юбилея: сейчас у нападающего 99 матчей в КХЛ.

Сегодняшняя встреча «Северстали» и «Барыса» является перенесенной, изначально она была запланирована на 20 сентября. Месяц назад «рыси» увезли победу из Нур-Султана (3:2), дубль сделал нападающий Адам Лишка, — говорится в тексте.

Перед этой игрой «Барыс» с 20 очками занимает десятое место на «Востоке», а «Северсталь» с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.