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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ

Матч пройдет в Череповце.

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Тренерский штаб «Барыса» определился с составом на гостевой матч с череповецской «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заявку казахстанской команды вошли два новичка — канадский форвард Фил Варон и его соотечественник защитник Диллон Хетерингтон.

Полностью состав «Барыса» выглядит так:

Ортио (Карлссон).

Хетерингтон — Диц, Фрэттин — Варон — Виделль.

Сведберг — Блэкер, Михайлис — Волк — Лилья.

Маклюков — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Шевченко.

Гайтамиров, Акользин — Гурков — Петухов, Мусоров.

Напомним, матч пройдет в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

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