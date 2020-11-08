«Барыс» выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» определился с составом на гостевой матч с череповецской «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заявку казахстанской команды вошли два новичка — канадский форвард Фил Варон и его соотечественник защитник Диллон Хетерингтон.

Полностью состав «Барыса» выглядит так:

Ортио (Карлссон).

Хетерингтон — Диц, Фрэттин — Варон — Виделль.

Сведберг — Блэкер, Михайлис — Волк — Лилья.

Маклюков — Шалапов, Старченко — Сагадеев — Шевченко.

Гайтамиров, Акользин — Гурков — Петухов, Мусоров.