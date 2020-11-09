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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

В «Северстали» нашли объяснение поражению от «Барыса» в КХЛ

Астанчане вернулись в зону плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Владимир Лешко прокомментировал домашнюю игру с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт КХЛ.

Команда
Барыс

«В первом периоде мы не вошли в игру, потом вроде выровняли, но ненужные удаления нас подвели, поэтому результат отрицательный. На протяжении игры мы находились на связи с Андреем Разиным. Он подсказывал, в основном — по тактике. Сложно ли быть тренером одновременно “Северстали” и “Алмаза”? Конечно, ведь это совершенно разные лиги. Трудно, но очень интересно», — отметил он.

Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду, астанчане набрали 22 очка и вернулись в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».

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Северсталь
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0:2, 1:0, 0:1
Барыс
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