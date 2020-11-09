В «Северстали» нашли объяснение поражению от «Барыса» в КХЛ

«В первом периоде мы не вошли в игру, потом вроде выровняли, но ненужные удаления нас подвели, поэтому результат отрицательный. На протяжении игры мы находились на связи с Андреем Разиным. Он подсказывал, в основном — по тактике. Сложно ли быть тренером одновременно “Северстали” и “Алмаза”? Конечно, ведь это совершенно разные лиги. Трудно, но очень интересно», — отметил он.