В «Северстали» нашли объяснение поражению от «Барыса» в КХЛ
Астанчане вернулись в зону
Астанчане вернулись в зону
Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Владимир Лешко прокомментировал домашнюю игру с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт КХЛ.
«В первом периоде мы не вошли в игру, потом вроде выровняли, но ненужные удаления нас подвели, поэтому результат отрицательный. На протяжении игры мы находились на связи с Андреем Разиным. Он подсказывал, в основном — по тактике. Сложно ли быть тренером одновременно “Северстали” и “Алмаза”? Конечно, ведь это совершенно разные лиги. Трудно, но очень интересно», — отметил он.
Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду, астанчане набрали 22 очка и вернулись в зону
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».