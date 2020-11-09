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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Серия Ортио прервалась, но команда выиграла». КХЛ — о третьей подряд победе «Барыса»

Дубль Дица принес успех гостям.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор матча «Северсталь» — «Барыс», отметив, что гости победили, несмотря на то, что хозяева прервали «сухую» серию Йони Ортио.

«Северсталь» и «Барыс» первыми вернулись на лед после перерыва, перенесенный матч состоялся в Череповце. Месяц назад в Нур-Султане череповчане переиграли «Барыс» со счетом 3:2. Октябрь обернулся для гостей серией поражений, но перед перерывом они одержали две победы.

Команда
Барыс

Череповчане тоже начали ноябрь успешно — домашняя победа над «Йокеритом» стала для Владимира Лешко первой в должности исполняющего обязанности главного тренера «Северстали». Андрей Разин и его помощник Евгений Михалкевич ранее сдали положительные тесты на коронавирус. Сообщалось, что Разин планирует возвращение на мостик в четверг на матче против московского «Динамо», соседа «Северстали» по турнирной таблице.

Гости начали игру активнее и в середине первого периода забросили две шайбы — отличились Даррен Диц и Линус Виделль. В начале второго периода «Барыс» настигла серия удалений, благодаря которой хозяева почти три минуты играли в большинстве, в том числе впятером против троих. Это позволило им сократить разрыв в счете — на 30-й минуте защитник Владислав Провольнев мощным броском со средней дистанции прервал «сухую» серию Йони Ортио, продолжавшуюся более 125 минут. В середине третьего периода Диц, также реализовав большинство, снял вопросы о победителе, — говорится в тексте.

Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду, астанчане набрали 22 очка и вернулись в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».

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Северсталь
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Барыс
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