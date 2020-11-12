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12 ноября, источник: Чемпионат.com

Игрок «Северстали» исполнил Кучерова, забив буллит без броска! У него 0 голов в КХЛ

Но Андрей Разин всё равно не боится выпускать защитника на буллиты. И, как выяснилось, не зря.

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Источник: РИА "Новости"

Наверное, все без исключения любители хоккея знают Никиту Кучерова. Чародей клюшки и коньков, который за несколько лет вырвался в хоккейную стратосферу, стал суперзвездой НХЛ и свежеиспечённым обладателем Кубка Стэнли.

Имя Кирилла Адамчука вряд ли знакомо широкому кругу болельщиков — этот 26-летний защитник большую часть карьеры провёл в ВХЛ, колеся по нашей необъятной, и только в этом сезоне закрепился в КХЛ. Но у них с Кучеровым есть кое-что общее.

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Они оба забили гол без броска.

Команда
Северсталь

Никита впервые поразил НХЛ своим обманным финтом весной 2017 года в матче «Тампы» с «Баффало». Когда дело в нём дошло до буллитов, Кучеров сблизился с вратарём, показал, что будет бросать, а затем махнул клюшкой мимо шайбы.

Кучеров не раз повторял этот трюк как в официальных играх, так и на Матче звёзд. Знаменитый «гол Кучерова» быстро ушёл в народ, и многие пытались его повторить. В КХЛ так уже забивал Сергей Широков (между прочим, Кучеров именно у него подсмотрел этот приём).

Адамчук никогда не хватал звёзд с неба, но в этом году ему дали полноценный шанс в «Северстали», и он им воспользовался. Да и череповчане в этом сезоне показывают симпатичный хоккей и всегда готовы дать бой лидерам.

Так случилось и в матче с московским «Динамо». «Северсталь» дважды отыгрывалась и, пусть не всё получалось, в итоге добилась победы по буллитам. Андрей Разин не впервые выпускает Адамчука на послематчевые броски. Как выяснилось, не зря.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сегодня Адамчук исполнил шедевр, без броска пробив опытнейшего Александра Ерёменко. Один в один Кучеров! До этого у защитника было 0 голов в КХЛ за шесть лет (в лиге он провёл суммарно 36 матчей). И эту шайбу тоже в статистику не запишут. Но память о ней останется — и у защитника, и у «Северстали», и, наверняка, у Ерёменко.

Елена Кузнецова

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