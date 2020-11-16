«Салават Юлаев» проиграл СКА в КХЛ, забросив одну из шайб со своей половины площадки

Счет в матче броском со своей половины площадки открыл нападающий уфимцев Сакари Маннинен (11-я минута), вторую шайбу забросил Никита Сошников (16). За СКА отличились Антон Бурдасов (27 и 50) и Владимир Ткачев (61). Шайбу от Маннинена пропустил Михаил Бердин. После первого периода голкипера заменил 18-летний Ярослав Аскаров, одержавший в итоге победу в матче.

Выигравший четыре встречи кряду СКА с 35 очками в 26 матчах идет вторым в таблице Западной конференции. Уфимский клуб занимает пятую строчку на Востоке, набрав в 28 играх 34 очка.

Команда СКА

В следующем матче «Салават Юлаев» примет 20 ноября московский «Спартак», СКА 18 ноября встретится дома с челябинским «Трактором».