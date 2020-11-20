Шанс для Михайлиса. Почему «Барыс» должен обыгрывать обладателя Кубка Гагарина

Столичная команда не знает побед три матча подряд и в любой момент может покинуть зону плей-офф, в которой наметилась высокая турнирная плотность. Матч в Уфе может сохранить восьмую позицию для «Барыса» или отправит его в мясорубку с конкурентами. Михайлису важно зацепиться за очки именно в этой игре, ведь дальше будет гостевой матч со СКА.

Почему есть шанс? В начале ноября в Уфе ничью удержал «Куньлунь», который в плей-офф может выйти только чудом, а сейчас «Салават Юлаев» вернулся домой после непростой выездной серии. Два поражения в трех матчах: в двух играх потребовались овертаймы. Перед встречей с «Барысом» российский клуб сыграет с московским «Спартаком», и вряд ли встреча будет простой.

«Барыс», конечно, тоже не впечатляет, но команде нужно собраться и показать тот хоккей, ради которого она организовалась в один состав. Казахстанский клуб остается в группе соперников, претендующих на два места в плей-офф. А «Салават Юлаев» идет шестым с 34 очками. Два-три неудачных матча от уфимцев — и квартет с «Барысом» сможет настичь бывших обладателей Кубка Гагарина.

В Уфе важно и нужно выигрывать. После матча со СКА, в котором добыть очки будет сложнее, состоится пятиматчевая домашняя серия. В соперниках «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». Уверенность перед этими играми не помешала бы. Тем более, что «Барыс» уже в Уфе выигрывал (3:2 ОТ) в этом сезоне, а в прошлом — победил в трех из четырех противостояний.

Михайлису нужно показать, что успехи его неслучайны, а «Барыс» может обыгрывать серьезных конкурентов. Столичный клуб обладает неплохим подбором исполнителей, но никак не может найти свою игру. Должны уже сыграться последние новички «Барыса», и тогда от казахстанской команды можно требовать серьезных результатов. Начать можно в Уфе.