ЦСКА проиграл «Сибири» и потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года

В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (5-я минута), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49), у проигравших отличился Максим Мамин (11).

Команда ЦСКА

«Сибирь» обыграла ЦСКА в Москве впервые со 2 декабря 2010 года, тот матч завершился со счетом 4:3. В этом сезоне ЦСКА в серии буллитов обыгрывал «Сибирь» (2:1). ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года, 21 сентября 2017 года армейцы на выезде уступили хельсинкскому «Йокериту» (0:4).

ЦСКА прервал серию из пяти побед, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. «Сибирь» одержала третью победу кряду и располагается на седьмом месте на Востоке, набрав в 29 играх 27 очков. В следующем матче московский клуб на выезде сыграет с «Сочи» 26 ноября, команда из Новосибирска днем ранее в гостях встретится с рижским «Динамо».